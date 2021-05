La consellera de Salut, Alba Vergés, va avisar ahir que, per als pròxims dies, podrien quedar parades prop de 90.000 cites per a rebre la primera vacuna de Pfizer-BioNTech si es confirma la decisió per part del Ministeri de Sanitat de posar aquest fàrmac als menors de 60 anys que ja tenen la primera dosi d’Oxford-AstraZeneca.

En aquest sentit, la consellera va reiterar que Catalunya és partidària de tancar el cicle i posar la segona dosi amb la vacuna d’Oxford a aquelles persones que encara no l’han rebut, ja que s’ha demostrat que és segura. Vergés va criticar el «lamentable episodi» que ha suposat per a la ciutadania i les institucions la gestió de l’administració de la vacuna d’Astrazeneca per part d’Espanya.

«Missage de desconfiança»

Per a Vergés, els canvis de criteri en l’administració de la vacuna d’AstraZeneca han estat un «missatge molt dolent de desconfiança» cap a la ciutadania. Sobretot si es té en compte que l’Agència Europea del Medicament (EMA) i els experts han validat la seguretat del fàrmac d’Oxford.

D’altra banda, el Consell Interterritorial de Salut va plantejar ahir que els menors de 60 anys de col·lectius essencials vacunats amb una dosi d’AstraZeneca puguin optar per aquesta mateixa marca per a la segona dosi.

La decisió definitiva està pendent d’un informe del Comitè de Bioètica per determinar el document de consentiment informat, però la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va donar per fet que aquesta possibilitat s’acabarà obrint.