Just quan molta gent està marxant de Ciutadans, vostè fa un pas endavant aquí Girona. Per què?

Jo sempre he estat a punt per tot el que m’ha demanat el partit. Vaig entrar el 2012 a Ciutadans, amb molta il·lusió. Era un partit que feia front al nacionalisme i jo crec que aquest repte el continuem tenim a davant. Per tant, estic completament disposat a assumir el que m’ha proposat el partit, que és liderar Ciutadans a la província de Girona. Continuo tan il·lusionat com el 2012, i crec que estic envoltat d’un bon equip per poder rellançar aquest projecte al llarg dels propers mesos.

Què va suposar la marxa de Jean Castel, que havia estat «l’ànima» del partit a Girona?

Jo, a en Jean, li he de donar les gràcies per tota la feina que sempre ha fet al capdavant de Ciutadans. Però nosaltres teníem un lema, i és que, més enllà de la política, tenim la nostra vida privada, i que tots teníem una feina a fora. Si en Jean ha decidit continuar per un altre camí, només puc tenir paraules d’agraïment per tots els anys que ha dedicat a construir el projecte i fer que el projecte de Ciutadans creixi. Ha pres una decisió i és totalment respectable. Nosaltres continuarem amb altres cares, rellançant el projecte i mirant al futur.

Què s’ha fet malament, des de Ciutadans, per arribar a aquesta situació?

Evidentment, quan perds una base electoral, comets errors. Però jo crec que el que hem de fer és mirar cap al futur, a tot el que tenim per davant. I el meu objectiu és aconseguir recuperar la confiança d’aquests electors. Jo crec que Ciutadans ha de ser, principalment, la figura que defensa la llibertat a Catalunya, reprendre aquell projecte tan il·lusionant pel qual molts vam entrar el 2012 o fins i tot abans. Jo porto treballant aquí Girona des de l’any 2014, conec pràcticament de forma personal a tots els afiliats que tenim, i el que vull és fer-los recuperar aquella il·lusió que tenien.

I com s’aconsegueix aquest rellançament del partit?

El principal repte són les eleccions municipals de 2023. Tenim una bona base municipalista, vam aconseguir entrar a molts ajuntaments l’any 2019. L’objectiu és, com a mínim, repetir a tots els municipis on ens havíem presentat, i poder ampliar al màxim la representació municipal. Hem de recuperar la confiança i ser la veu de la llibertat, apostar per la recativació econòmica, el lliure mercat, la regeneració democràtica, la lluita contra la corrupció... i evidentment, ser la base de contenció contra el nacionalisme.

Girona, però, és una província especialment difícil per als partits no independentistes.

Sí, però tenim grups bastant nombrosos a Girona, a Lloret, Blanes, Figueres, Roses, Palafrugell, Palamós... reforçarem aquesta base municipalista que hem estat treballant els últims anys i reactivarem aquesta feina municipal. Jo crec que molts veïns ja confien en les cares visibles que tenim en aquests municipis i el que hem de fer és rellançar el projecte, recuperar la confiança. Hem de treballar carrer a carrer, ciutadà a ciutadà, per donar a conèixer el projecte, per dir-los que estarem allà, que serem la seva veu i defensarem els seus interessos.

En l’àmbit intern, hi haurà canvis en el funcionament del partit?

Després del congrés del partit, hem tornat a construir totes les agrupacions, hem tornat a nombrar nous equips a tots els municipis d’Espanya, i per tant també de Girona. S’han constituït els nous comitès provincials, a mi m’han nomenat coordinador i portaveu de Girona i ja ens hem començat a reunir per sentar les bases del que ha de ser el futur de Ciutadans a la província. Tinc un equip amb gent que coneix molt bé el partit, molts han estat regidors i porten molt temps amb nosaltres, coneixen a tots els afiliats, quin és el tarannà del votant de Cituadans, i jo confio en ells per traçar aquesta estratègia que ens ha de portar a 2023. Jo estic segur que ho aconseguirem.

Com veuria l’opció d’unir forces amb una altra formació, com per exemple el PP, per anar plegats a les municipals del 2023?

Queda molt, pel 2023, i encara és molt aviat per parlar d’aquests temes. Però jo crec que Ciutadans té un projecte propi, molt consolidat. Som el partit que defensa la llibertat, i hem estat un partit de referència per a tot el constitucionalisme, com per exemple quan el 2017 vam guanyar les eleccions. Nosaltres defensem el mateix que defensàvem llavors. És massa aviat per parlar de possibles aliances per al 2023, però jo crec en el projecte de Ciutadans, i la gent que m’envolta sé que també.