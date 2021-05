La recuperació de la tortuga d’estany a la conca lacustre de Banyoles ja té 8 exemplars nous. Ahir alumnes de l’escola de Casa Nostra, van alliberar 5 tortugues a la nova llacuna del paratge de les cigonyes al costat de l’Estany de Banyoles i demà ho faran les 3 restants en una acció oberta de l’associació naturalista Limnos. Els nous exemplars, de dos anys, procedeixen del Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera on es reprodueixen en semicaptivitat des de l’any 1996. L’acció, a iniciativa del Consorci de l’Estany, forma part del programa de reintroducció de tortugues aquàtiques autòctones a l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles. Amb aquests nous exemplars, ja són 166 les tortugues alliberades a la zona de l’estany des del 2010 i segons el consorci, aquests animals s’adapten molt bé a l’entorn natural de Banyoles que s’evidencia cada any amb la localització de nous exemplars petits nascuts en llibertat.

La tortuga d’estany és una espècie que es considerava extingida a la demarcació de Girona fins que l’any 1995 es van localitzar i capturar a la conca del baix Ter els últims 10 exemplars que quedaven i que posteriorment es van reproduir en captivitat. Fins avui ja s’han pogut alliberar més de 800 exemplars a la conca del baix Ter, als Aiguamolls de l’Empordà i a la conca lacustre de l’Estany de Banyoles. De tortugues d’estany també hi ha poblacions localitzades als estanys de Sils i a les rieres de Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners i Riudarenes. Aquesta espècie de tortuga té com a depredadors naturals el senglar, la llúdriga i el visó americà, però el seu enemic més important són les altres espècies de tortugues exòtiques que algunes persones introdueixen al medi natural i que ataquen les autòctones i els transmet malalties. Per lluitar contra aquestes espècies invasores, s’instal·len trampes per tal de capturar-les i retirar-les del medi natural malgrat que en els darrers anys s’ha detectat que el nombre de captures ha baixat.

Noves espècies asiàtiques

La tortuga de rierol o d’estany autòctona torna a tenir un problema greu a la vista amb la comercialització de dues espècies asiàtiques que ja es poden trobar als establiments d’animals de companyia. Aquestes noves espècies són molt properes genèticament a l’autòctona i en cas d’alliberament descontrolat als espais naturals pot representar un greu perill, ja que es poden reproduir de forma híbrida amb les d’aquí i descontrolar-ne la població local. Joan Budó, tècnic del Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera, alerta sobre aquesta nova amenaça i demana que les persones siguin conscients quan decideixen comprar una tortuga i sobretot que, en cas que se’n vulguin desfer, mai les alliberin al medi natural. Com a alternativa caldria portar-les a un veterinari perquè procedeixi al seu extermini controlat i sense dolor. Des de l’any 2012 està prohibida la comercialització de la famosa tortuga de Florida i això ha estat un gran pas per la protecció de les espècies autòctones. Tot i que en els darrers anys el nombre d’exemplars capturats ha anat baixant, es continua posant trampes per capturar tortugues exòtiques i fins avui ja s’han pogut retirar més de 800 exemplars exòtics de l’Estany de Banyoles.