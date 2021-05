La pandèmia de la covid-19 ha tingut un impacte rellevant en la dependència dels fumadors. De fet, segons dades oficials de Sanitat que recull la Societat Espanyola de Farmàcia Clínica, Familiar i Comunitària (SEFAC), el percentatge de fumadors amb dependència alta al tabac es va triplicar durant els mesos de confinament. Concretament, abans del confinament hi havia un 3,9% de fumadors amb dependència alta, xifra que va augmentar fins al 9,3%. Segons experts, la principal causa d’aquest augment va ser el nivell alt d’ansietat. A més, aproximadament un 10% de fumadors va augmentar el consum del tabac.

La directora de l’Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa i referent en deshabituació del tabac a aquesta zona, Cristina Castellà, confirma a aquest diari que també va copsar un creixement de l’addicció i, sobretot «recaigudes entre persones que ja havien deixat de fumar». Malgrat tot, un cop passats els mesos de confinament domiciliari, «aquelles persones que en van augmentar el consum o bé van recaure, també es van adonar aviat que havien de deixar de fumar». Castellà afirma que, malgrat les limitacions ocasionades per la pandèmia, des de l’atenció primària van seguir fent consultes de suport de forma telemàtica per tal d’ajudar els usuaris que volien deixar de fumar.

«En general es mostraven més sensibilitzats, tant per les complicacions que podrien tenir si agafaven el virus com per l’augment del risc de contagiar altres persones», detalla Castellà. Cal tenir present que el tabaquisme és un factor de risc d’infecció per covid-19 en joves i de mortalitat per covid-19 en gent gran. A més, és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries. I és que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat que fumar provoca un risc 1,45 vegades més alt de desenvolupar una forma greu dels símptomes del coronavirus que en persones no fumadores.

Estancament de dades

Malgrat tot, encara hi ha un 22% de la població gironina que fuma. Diversos estudis han constatat que del 1994 al 2017 es va produir una forta davallada de fumadors però a partir del 2018, es va estancar. «Les mesures restrictives a l’interior de la restauració van provocar una forta davallada de consumidors però encara han aguantat aquells més resistents i amb una dependència més elevada». És per això que Castellà es mostra partidària de noves mesures com ara la prohibició de fumar a les platges o a l’interior dels vehicles. «Al final, on s’acabarà fumant més serà a l’interior de les cases però això també pot ser perillós perquè encara hi ha molts fumadors passius», alerta.

D’altra banda, d’acord amb les dades que publica el Comissionat per al Mercat de Tabacs, les vendes de cigarretes a Catalunya van experimentar una forta reducció l’any 2020, probablement per circumstàncies associades a la pandèmia de covid-19 i els seus efectes sobre el turisme i altres factors. En canvi, les vendes de picadura de tabac van continuar la seva tendència creixent.

«Això tampoc és una bona notícia. Hi ha molta gent que encara creu que la picadura de tabac és menys nociva per a la salut que les cigarretes i no és cert, tant una cosa com l’altra són molt perjudicials».

Finalment, Castellà mostra preocupació per als joves. «Encara hi ha un percentatge molt elevat d’aquesta franja d’edat que s’inicien al tabac i altres substàncies tòxiques; és molt important detectar-ho a temps i que des de les institucions se segueixin promocionant campanyes de conscienciació», conclou.