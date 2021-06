El conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va assegurar ahir en una visita a Anglès que no acceptarà un projecte d’inversió a l’aeroport de Barcelona si Aena no es compromet a millorar la connectivitat amb els aeròdroms de Girona i Reus. El també vicepresident del Govern va afirmar que «cal inversió» al Josep Tarradellas de Barcelona, però que també «cal executar» els projectes de connectivitat amb els aeroports que de Vilobí d’Onyar i Reus. Per al conseller de Territori, és «imprescindible» que Catalunya es converteixi aenun hub aeroportuari.

La posició del conseller ha estat considerada com a errònia per fonts del sector, perquè el paper de hub aeroportuari s’ha d’atribuir només a una infraestructura i no a una ineficient xarxa d’aeroports locals, més orientats a la captació de visitants que a ser útil per a passatgers en trànsit. La polèmica entorn a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona ha arrossegat el Govern, que manté posicions poc clares a l’hora d’afrontar una posició consensuada davant el projecte d’ampliació d’Aena. Des d’Aena insisteixen que el projecte de hub internacional per a l’Aeroport de Barcelona no té res a veure amb els aeroports de Girona i Reus, que mantindran el seu atractiu com a destí final de vols però mai com a node de connexió amb vols internacionals.

En els últims mesos s’ha repetit l’axioma que «tres aeroports no fan un hub», ja que les necessitats d’aquesta infraestructura de connexió passen perquè els passatgers puguin anar d’un vol a un altre de la manera més fàcil i no amb un transbord d’un centenar de quilòmetres per tren o carretera. La negociació que s’iniciarà dilluns per definir el redactat final del projecte d’Aena, amb municipis i organitzacions contràries a l’ampliació, hauria de dibuixar amb precisió el compromís col·lectiu per ampliar la tercera pista en terrenys protegits i establir les compensacions adequades que millorin l’entorn natural de l’aeroport o altres zones de Catalunya. Els grans beneficiats del projecte d’ampliació seran els propietaris de les zones directament afectades, tant per l’ampliació de la pista com per la compra de terrenys per part d’Aena a fi de la seva naturalització posterior. Les mesures de protecció mediambiental serien les primeres a aplicar-se, segons la normativa mediambiental.

La variant d’Anglès, en dos anys

Puigneró, va fer aquestes declaracions durant una visita a les obres de la variant d’Anglès. El conseller va qualificar el projecte com «el més important de les comarques gironines» i va preveure que estigui acabat en dos anys. El conseller va destacar que es tracta d’una obra que permetrà buidar el centre de la localitat de camions, una de les queixes més habituals dels veïns. «Amb la variant posem Anglès al segle XXI», va remarcar. La infraestructura, que suposa una inversió de 21,5 milions d’euros, connectarà també amb la C-62 i l’N-141e, la coneguda com a «carretera de la vergonya». D’aquesta manera, es millorarà la seguretat en aquestes dues vies, ja que es descongestionarà el trànsit.

Així doncs, la variant d’Anglès va prenent forma. D’aquí a dos anys s’espera que els treballs hagin finalitzat, segons va explicar Puigneró. El conseller va defensar que es tracta de la infraestructura «més important» de les que hi ha en marxa a les comarques gironines i que ha de servir per millorar la connectivitat de la localitat selvatana, alhora que buidarà el trànsit del centre d’Anglès.

Aquest aspecte és un dels «essencials» per a Puigneró. «Hem estat una estona al mig del poble amb l’alcaldessa i hem pogut veure la gran quantitat de camions que hi passen», va indicar el conseller. I és que aquesta és una de les queixes més habituals que tenen els veïns del poble que es troben amb el constant trànsit de vehicles pesants.

Els treballs per construir la nova variant van començar el març passat i actualment estan en una fase inicial de desbrossament. L’obra comença a la C-63, al sud d’Anglès, on està prevista la construcció d’una rotonda per connectar la travessera, la C-63 i altres camins amb la nova carretera.

Una altra via que es beneficiarà de la nova variant és l’N-141e, coneguda com a «carretera de la vergonya», on es preveu una altra rotonda a l’accés nord. La nova carretera tindrà una longitud d’1,6 quilòmetres i una calçada de dos carrils de 3,5 metres cadascun. D’aquesta manera, es podrà descongestionar el trànsit de vehicles tant de la C-63 com de l’N-141e, fet que permetrà millorar-ne la seguretat.

Puigneró considera que aquesta nova infraestructura permetrà posar Anglès «al segle XXI», i més tenint en compte que en els propers mesos arribarà la fibra òptica a la localitat. «Amb aquestes dues obres situem Anglès com una ciutat moderna i preparada per als nous reptes, tant des de la sostenibilitat com de l’economia digital», va remarcar. El conseller de Polítiques Digitals i Territori també va deixar clar que el pas de vehicles pesants pel centre d’Anglès «és incompatible amb les ciutats sostenibles» i, per això, va posar en relleu la importància de l’obra.