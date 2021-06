La nova delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral (ERC), ha pres possessió del càrrec tot avançant que vol impulsar una «transformació social, ecologista, feminista i democràtica». Al matí, Cañigueral i el fins ara delegat, Pere Vila (Junts), han oficialitzat el traspàs al pati de les Magnòlies, a l'edifici de la Generalitat a Girona, i després s'han reunit a l'interior de l'edifici. A la tarda, el primer acte que ha volgut fer Cañigueral com a delegada ha estat una visita a l'exconsellera Dolors Bassa a la presó del Puig de les Basses.

“Per mi la Dolors Bassa és una referent, no només per les seves conviccions democràtiques i a favor del país; sinó també per la seva manera d’entendre la política", assenyala Cañigueral. "La seva vocació política parteix del seu activisme social i sempre que ha exercit responsabilitats públiques ho ha fet essent molt sensible a aquestes qüestions socials, i sobretot ho ha fet amb voluntat d’entesa i consens a l’hora d’impulsar actuacions que ajudessin a millorar la vida de les persones", ha afegit.

"Compromís d'escoltar la ciutadania"

Cañigueral ha afirmat que assumeix el càrrec “amb el compromís d’escoltar la ciutadania, d’estar al costat de la gent fent polítiques públiques que donin resposta a les necessitats de les persones, i apropar la Generalitat republicana a les gironines i gironins".

La nova delegada també ha agraït a Vila la feina feta durant els últims tres anys. "Fer el traspàs de forma rigorosa és important, perquè en el moment de recuperació econòmica i social que viu el conjunt del país, i en concret les comarques gironines, és indispensable que els projectes, les iniciatives i les demandes del territori no quedin aturades per un relleu en les responsabilitats polítiques”.

Mentrestant, Vila s'ha acomiadat agraint la "confiança i col·laboració" del territori durant els tres anys que ha estat al càrrec. Sobretot, arran "dels temps difícils" per la "pandèmia devastadora", ha recordat.