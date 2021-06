El senador gironí de JxCat, Josep Maria Cervera, i la tarragonina Assumpció Castellví van defensar dimarts una moció per reclamar al govern espanyol un «impuls» en les obres del Corredor Mediterrani. La moció es va transaccionar i es va aprovar per àmplia majoria.

Cervera va subratllar que, «quan parlem del Corredor Mediterrani, parlem d’una infraestructura de primer ordre, clau tant per al transport de mercaderies com de viatgers». En aquest sentit, va recordar que és una infraestructura «necessària a tots nivells» per tal de connectar el nord i el centre d’Europa amb el sud. A més, el senador gironí afirma que és una connexió «determinant per a la connexió i projecció internacional», que beneficiarà l’economia i l’articulació del territori, però també la cooperació comercial i social transfronterera de tot l’arc medterrani. El senador va insistir que el desplegament de les infraestructures ferroviàries «compromeses per l’Estat espanyol i beneïdes per la Unió Europea» és «prioritari».

L’estació de l’aeroport de Girona

De la mateixa manera, Cervera va posar de manifest la necessitat de fer efectiu un Corredor Mediterrani que inclogui els accessos ferroviaris als ports de Barcelona i Tarragona, així com les estacions als aeroports de Girona i Reus i la seva connexió amb l’aeroport de Barcelona. També demana la connexió de la terminal de Vilamalla amb l’ample internacional i el tercer fil en trams com el Figueres-Portbou, entre altres propostes.

De la seva banda, Castellví va destacar que aquesta infraestructura és «un element estratègic fonamental pel desenvolupament econòmic i empresarial de tota la costa mediterrània», a més de ser «un promotor de la sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic». «Des de Junts demanem al ministre que premi l’accelerador per tal que el Corredor Mediterrani estigui a punt el 2025», va demanar.

La senadora va destacar la necessitat d’un corredor de mercaderies d’ample europeu per l’interior del Camp de Tarragona perquè «cada any passen 14.460 combois de mercaderies per les poblacions de la costa tarragonina, de les quals un 13% són perilloses, amb càrregues tòxiques i inflamables».