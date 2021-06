La tradicional temporada d’incendis forestals ha començat i ja hi ha hagut focs d’alta intensitat. De fet, segons les dades públiques del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, entre gener i fins al 21 de juny a la província de Girona -no s’hi comptabilitza la Cerdanya- els focs ja han cremat més hectàrees que totes les destrossades durant l’any passat.

Cal recordar que va ser un any de mínims, amb poc més de 21 hectàrees cremades però naturalment, es venia d’un any del temporal Gloria i, per tant, amb una situació diferent en el medi natural i també hi va haver una pandèmia que va limitar els accessos i la mobilitat en moltes zones.

Enguany però, el territori està més sec i les temperatures han pujat molt aquest mes. De fet, en dos incendis que s’han produït aquest gairebé s’han cremat totes les hectàrees de l’any. Segons les dades provisionals, a la província hi ha hagut 35 incendis i han cremat més de 25 hectàrees. En canvi durant tot el 2020, els focs que s’havien produït a la província (37) van arribar a destrossar 21,77 hectàrees.

Hi ha ha hagut incendis que han fet pujar ràpidament l’estadística, el més recent d’aquesta setmana a Torrent i és el que ha destrossat més superfície. El dia 21 de juny al migdia es va declarar un incendi molt a prop de la carretera GI-652 entre Torrent i Pals. Es van desplaçar efectius d’extinció tant per terra com per aire i el van aconseguir sufocar el mateix dia. Tot i això, com van certificar els Agents Rurals, les flames van cremar una superfície total de 14,40 hectàrees. La major part de terreny agrícola (12,49 ha)

Aquest incendi a més se sap que va ser originat per un petard. Els Agents Rurals van localitzar les restes del casquet d’un petard de tipus tro i més restes pirotècniques. Ara els cal trobar l’autor. De moment continuen investigant i alerten que cal anar amb compte amb aquest material. Està totalment prohibit llançar-ne en boscos o dins la franja de 500 metres que els envolta.

A Capmany hi ha hagut l’altre foc forestal destacat del què portem d’any: 7,4 de les hectàrees afectades. L’incendi de Capmany es va donar en un dia de tramuntana i altes temperatures, el 10 de juny. Els termòmetres van superar els 35 graus en zones del nord de la comarca i això va afavorir a expandir les flames d’un foc, que es va originar arran d’unes pràctiques agrícoles com van determinar els Agents Rurals.

Pel que fa a la superfície total cremada aquest any, a l’Alt Empordà és on han cremat per tant més hectàrees en aquest prop de mig any (8,6) en només nou incendis. Per tant, la resta de focs s’han repartit pel territori.

Cal dir que aquest any encara no s’ha presentat la campanya forestal perquè s’havia de fer ahir però arran de la mort d’un bomber a Vilanova es va cancel·lar l’acte. Per tant, encara no se sap la previsió de la Generalitat però tot apunta a un estiu, amb uns boscos no massa regats perquè no hi ha hagut grans episodis de pluja. Tot i això s’haurà de veure perquè cada vegada hi ha més desestacionalització dels incendis.

L’Alt Empordà més castigat

La comarca històricament més castigada pels incendis a la província és la de l’Alt Empordà. I és que en un sol gran incendi, el 22 de juliol del 2012 van cremar prop d’11.000 hectàrees i aquell mateix dia, més de 40 a Portbou -on van morir dues persones. I és que en aquest comarca, des de l’any 2011 i fins al 2020 s’han vist destrossades prop de 12.000 hectàrees de vegetació en focs, la major part de caràcter forestal. Tot i que cal destacar que més de 1.800 són de caràcter urbà o agrícola.

Aquest comarca ha registrat un total de 250 incendis en nou anys, i és la que lidera també el nombre de focs de tota la província de Girona.