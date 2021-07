Aquesta setmana s’ha celebrat el tancament del curs 2020-21, que ha estat marcat per la crisi sanitària provocada per la covid-19. Com ja va anunciar fa uns mesos la Fundació Kreas, s’ha constatat un augment de l’interès dels joves per treballar al sector alimentari des de l’inici de la pandèmia. Amb la finalització del curs, aquesta setmana s’ha celebrat el Patronat de la Fundació Kreas amb un balanç molt positiu de les dades presentades per l’entitat que «any rere any» s’ha posicionat com un centre de referència en la formació i inserció de talent a la indústria alimentària. El Patronat ha coincidit amb el canvi de presidència que recaurà, en els dos propers anys, en el també president de la FECIC, Sr. Joan Costa que agafa el relleu del rector de la Universitat de Vic-UCC, Sr. Josep-Eladi Baños. En els òrgans de govern de la Fundació, s’ha incorporat també l’Ajuntament de Vic que en coordinació amb l’Ajuntament d’Olot aporten l’enfocament de compromís del projecte amb el territori.

Contracte de dos anys

Paral·lelament s’ha obert el període de matrícula per optar al Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària en modalitat dual, un perfil «molt demanat» per les indústries alimentàries que insereixen en més d’un 96% tots aquells alumnes que finalitzats els estudis decideixen quedar-se a l’empresa. Segons afirmen, els alumnes que cursen aquests estudis a la Fundació, gaudeixen d’un contracte de dos anys que els permet obtenir un salari i a més, l’empresa assumeix la pràctica totalitat del cost del curs.

Per altra banda, tot i haver finalitzat el curs acadèmic, la Fundació ha iniciat aquest dilluns un nou certificat de professionalitat en modalitat dual en col·laboració amb l’empresa Noel Alimentària. Un total de 20 aprenents s’han incorporat amb un contracte de formació i aprenentatge de dos anys de durada que els permetrà cursar el certificat de nivell 1 d’operacions auxiliars en indústria alimentària complert i el certificat de nivell 2 de carnisseria i elaboració de productes carnis i que combinaran formació i treball. L’empresa té previst fer una nova incorporació d’aprenents el mes d’octubre i aviat s’obrirà ja el procés de selecció. A banda d’aquesta formació, KREAS té en aquests moments en marxa una altra formació similar a Girona per l’estiu.