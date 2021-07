Palamós va organitzar ahir la primera marató de vacunació sense cita prèvia dirigida a persones que tinguin 30 anys o més. Com a altres requisits, els veïns havien de ser de l’Àrea Bàsica de Palamós, és a dir, de Palanós, Calonge i Sant Antoni o Vall-llobrega i no havien de tenir cap dosi posada, a part de no haver passat el coronavirus els darrers sis mesos. Les maratons segueixen actives i dimecres que ve se’n farà una a Lloret.