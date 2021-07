Satisfacció i bones expectatives entre els firaires de les comarques de Girona després de les primeres festes majors que s’han fet en diferents pobles i ciutats de la demarcació. Tot i que amb moltes reserves, des del sector preveuen una bona temporada i més després de veure la reacció del públic que «té ganes» de recuperar el que no es va poder fer durant tot l’any passat i està tenint una resposta «molt bona». En aquest sentit, el vocal de l’Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Hug Castillo, remarca que un element «clau» és la seguretat que les atraccions ofereixen als clients.

Les bones expectatives, però, no han impedit que prop d’un 15% de negocis hagin decidit no començar la temporada i esperar-se a la següent. El motiu, en la majoria de casos, ha estat la incertesa generada arran de la cancel·lació de les primeres fires de l’any com les de Cassà de la Selva, Figueres o Llagostera. Això ha fet que moltes d’aquestes persones -en molts casos tota la família- optessin per seguir en feines que s’han hagut de buscar mentre les restriccions els han impedit treballar. «Al final cadascú ha hagut de mirar per ell i guanyar-se la vida en altres llocs i ara prefereixen esperar-se a l’any que ve que puguin començar a ple rendiment», explica Castillo.

Des de l’associació recorden que hi ha una «important quantitat de despeses» cada vegada que arrenca l’activitat. «Pensa que hi ha molta documentació per fer, posar en marxa les màquines i passar les ITV corresponents», remarca el vocal de l’entitat. Aquest fet es va deixar notar en, per exemple, les fires de la festa de Palamós on hi havia menys atraccions de les que habitualment s’hi instal·laven.

Alhora, els firaires que aconsegueixen instal·lar-se a les festes dels diferents municipis, han de complir estrictament el protocol de seguretat marcat pel Procicat. Això implica que les atraccions s’han d’instal·lar en un recinte perimetrat, que permeti fer el control d’aforament. Alhora, l’aforament de les atraccions es veu restringit al 50%, i cal que es desinfectin després de cada viatge. Aquestes mesures afectes també econòmicament al sector. «Farem menys de la meitat de la caixa que feiem en una situació normal, si no menys», explicael president de l’Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Joan Bagó. La caixa es veu afectada per l’aforament, però també se li ha de sumar el temps destinat a la desinfecció i al fet que moltes persones encara tenen por d’acostar-se a aquest tipus d’esdeveniments a causa de la situació pandèmica, segons Bagó.

Tot i això, es mostra optimista i content de poder tornar a obrir. «Després de tant de temps parats, poder tornar és una bona notícia. Al final, les atraccions són el nostre negoci», comenta.

Demanen suport

Una de les demandes que més repeteixen els firaires és que els ajuntaments els ajudin amb una rebaixa de la taxa que han de pagar per poder posar l’atracció. Castillo reconeix que hi ha consistoris que els faciliten la feina, però insisteix en recordar que han passat «un any i mig molt complicat» i que una rebaixa del preu és «necessària», diu Castillo.

Amb tot, des de l’associació celebren que a dia d’avui no tenen cap fira suspesa d’ara fins a l’octubre si bé cal anar negociant «amb cada ajuntament» les condicions per poder treballar. Bagó explica que aquest cap de setmana han estat a les festes d’Hostalric i Tossa de Mar i que properament seran a municipis com Maçanet o Llançà, on ja els han confirmat. Encara és una incògnita, però, què passara en el cas de les fires de Sant Narcís de Girona. Bagó comenta que els firaires estan pendents d’una reunió amb l’Ajuntament, que encara no té dia fixat, per decidir si finalment hi hauran atraccions a la Devesa.