Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un campament il·legal i dos cultius amb gairebé 2.000 plantes de marihuana, a tocar del riu Fluvià a Vilademuls. La policia també ha detingut un home de 68 anys com a responsable del cultiu per un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten al 8 de juliol quan agents dels mossos, juntament amb el cos d'Agents Rurals, es van adreçar al veïnat de Parets d'Empordà per localitzar una acampada il·legal i una possible plantació. Un cop allà, van trobar dues tendes de campanya i, a uns cinquanta metres, un altre campament amb una tenda amb cuina, nevera, taula i cadires. Tot plegat cobert de lones per impedir que se'ls veiés des de l'aire.

El campament estava enmig de dues plantacions de marihuana a la quals s'accedia a través de corriols fets expressament. Mentre els agents inspeccionaven la zona, va arribar un cotxe amb un únic ocupant, que va manifestar ser el propietari del campament. Els Rurals li van aixecar acta administrativa per acampada il·legal.

Els mossos, per la seva banda, van descobrir que una de les plantacions tenia 1.200 plantes de marihuana d'uns 60 centímetres d'alçada amb cabdells en formació. Uns cent metres més enllà, n'hi havia una altra amb 750 plantes més de la mateixa mida.

També van trobar nombroses eines de jardineria i desforestació com desbrossadores, dipòsits de benzina, serres, pales, aixades, tallants, entre altres. Les plantacions tenien sistema de reg amb mànegues.

El detingut, que no té antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.