L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, ha estat nomenat nou director dels serveis territorials d’Empresa i Treball a Girona. Ahir va acompanyar la delegada del Govern, Laia Cañigueral, a visitar els treballadors dels serveis. Durant el passat mandat, Martí ja havia estat al capdavant dels serveis territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, després de rellevar l’anterior directora territorial, Marta Casacuberta, el novembre de 2020. Joan Martí va ser nomenat oficialment en el seu nou càrrec el passat 1 de juliol.

Durant la visita d’ahir, tant Martí com Cañigueral van poder parlar amb els treballadors del departament i es van posar a la seva disposició. Cañigueral també va voler fer un reconeixement a la feina que fan: «Us volem agrair el vostre compromís i la vostra tasca com a servidors públics, sobretot en moments d’incertesa i canvis, com els que s’han produït durant aquesta pandèmia. Ens posem al vostre servei per treballar pel bé de la ciutadania», va assenyalar.

La visita també va servir per presentar oficialment al personal a Joan Martí com a nou director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball. Precisament, fa pocs dies Martí també va recuperar la vara d’alcaldia de Santa Coloma de Farners, tal com estava establert en el pacte de mandat signat amb JxCat.