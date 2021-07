Esquerra Republicana va engegar ahir una campanya municipal a la demarcació de Girona per instar l’executiu espanyol a retornar l’IVA reduït del 10% al sector de la perruqueria, barberia i estètica, després que el 2012 fos apujat fins al tipus general del 21%.

La secretària de Política Municipal de la Federació de Girona, Maria Puig, va explicar que la campanya consistirà a presentar una moció als ajuntaments de les comarques gironines. «Començarem presentant la moció en el proper ple ordinari de Girona, previst pel dimarts 27 de juliol, i a partir del setembre ho farem en ajuntaments d’arreu de la demarcació», va avançar Puig. «El Govern espanyol està disposat a fer el que calgui per evitar retornar l’IVA reduït al sector. La bona notícia és que en aquest moment hi ha una majoria política a favor de la reducció, que no s’entendria sense la pressió incansable dels professionals del ram», va expressat el diputat d’ERC al Congrés Joan Margall, que va afegir que cal mantenir viva la reivindicació.