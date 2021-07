Mantenir i conservar prats i espais oberts en zones forestals, apostar per la ramaderia extensiva, mantenir terrenys en guaret, fer parets de pedra seca, treballar en la gestió del sotabosc, utilitzar adobs orgànics... El llistat del que es pot considerar com a «bones pràctiques agràries» és extens, i prou conegut per la pagesia, però, també sovint menys rendible econòmicament a curt termini que altres pràctiques, i per això la Diputació de Girona vol impulsar-les amb l’aprovació d’un pla d’ajudes econòmiques. «Es tracta d’una iniciativa pilot que es farà a Les Gavarres, s’ha agafat el model que ja funciona a Menorca i que s’està provant també a Collserola, amb la idea de donar suport al sector agrari en la promoció d’elements que milloren la biodiversitat de flora i fauna», va explicar ahir en el seu primer ple l’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, que dirigirà el servei de Medi Ambient de la Diputació i també serà el nou portaveu del grup d’ERC en el lloc de la també garrotxina Anna Barnadas, que ha passat a ocupar un càrrec a la Generalitat (secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat).

Amat va explicar que el pla pilot al massís de les Gavarres, que posteriorment podria ser exportat a altres punts del territori gironí, «ha agafat el model que ja funciona a Menorca i que s’està provant també a Collserola» buscant donar un suport al sector que permeti «promoure elements que millorin la biodiversitat de flora i fauna, sobretot pol·linitzadors». El pla d’ajudes va destinat a agricultors i ramaders professionals de Les Gavarres, dins de l’anella de carreteres que l’envolten (N-II, C-65, C-31 i C-66), i està dotat amb 85.000 euros amb un màxim de 3.500 per beneficiari.

El pla va comptar amb el suport de tots els grups, a diferència del que va passar amb molts altres punts de l’ordre amb la CUP, en el darrer ple de Laia Pèlach, votant en contra, per exemple de les expropiacions per a les obres de les carreteres de Vilamalla a Siurana o la GIV-5142 a Sant Esteve de Guialbes. En el ple de també es va aprovar la cessió gratuïta a la Diputació de la carretera que uneix el monestir de Sant Pere de Rodes i el Port de la Selva.