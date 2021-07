La posada en marxa de l’alta velocitat «baix cost» de Renfe s’està notant amb el nombre d’usuaris que opten per utilitzar aquests trens ràpids de la companyia. En el primer mes de convergència entre els combois AVE i els Avlo, fins a 22.871 persones han optat per viatjar amb aquests trens d’alta velocitat.

En tot el corredor -Madrid-Figueres-, el nombre d’usuaris ha estat de 460.540 entre els dies 23 de juny i 22 de juliol. Amb aquestes dades a la mà, Renfe assegura que l’increment d’usuaris de l’alta velocitat és d’un 41% respecte al mes anterior, quan encara no hi havia els Avlo.

El nou tren d’alta velocitat de baix cost de Renfe va entrar en funcionament el dia 23 de juny i enllaça Figueres amb Madrid, però no tots els passatgers opten per anar a la capital espanyola, ja que també té parada a Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Guadalajara.

En el seu primer dia de funcionament, la major part dels viatgers gironins van explicar que havien optat per l’Avlo per fer gestions, escapades amb parella, família o amics i, sobretot, per la data que era per celebrar el Sant Joan.

Famílies als Avlo

El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va valorar ahir positivament la posada en marxa d’aquest servei i va assegurar que estan «molt contents de l’evolució de les vendes que estem registrant en els serveis en Alta Velocitat a Catalunya». Un dels aspectes que ha permès l’entrada en funcionament dels Avlo, segons el portaveu, és un canvi en els usuaris. Concretament, va ressaltar que els està «permetent arribar a públics que fins ara no utilitzaven el tren, principalment famílies».

La pandèmia havia fet baixar els usuaris de transport públic i ara sembla que comença a remuntar. Això és almenys el que està notant Renfe amb l’alta velocitat. Concretament, el portaveu destaca que l’alt percentatge de vacunació que s’està aconseguint en la població «fa que els ciutadans apostin per la mobilitat d’una forma segura, sent el tren un mitjà de transport sostenible, fiable, ràpid i segur».

L’Avlo permet anar de Figueres o Girona a la capital espanyola per un preu que oscil·la entre els 7 i els 60 euros, en funció de la demanda, i de només 5 euros per als nens de fins a catorze anys sempre que viatgin acompanyats per un adult.

La competència francesa també ha irromput en aquesta línia, però per ara només fa el tram Barcelona-Madrid. Ouigo no arriba ni a Girona ni a Figueres, com tampoc es para a Lleida i, per tant, l’Avlo té moltes més parades.