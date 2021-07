Les comarques de Girona registren de mitjana tres accidents per irrupció d’animals amb ferits cada mes. Es tracta d’un tipus de sinistre que molts usuaris de les carreteres es poden veure implicats. La província a més és un territori on hi ha molts senglars -que protagonitzen la major part dels fets- però també d’altres animals salvatges, com daines o cabirols que poden aparèixer de cop a la carretera i causar un accident. La major sortosament no acaben amb ferits sinó amb danys als vehicles.

Tot i això les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit mostren que en vuit anys a Girona hi ha hagut 291 cinegètics i en aquests, 367 persones han resultat ferides i una, malauradament morta.

El cas de l’accident amb una víctima mortal es va produir l’any 2017. Un motorista va morir en un sinistre a l’autovia A- al seu pas per Aiguaviva. En concret, va tenir lloc el  de juliol de  pels volts de les tres de la matinada i l’accident va consistir d’entrada d’un xoc de la motocicleta amb un animal que es trobava a la calçada. A causa d’aquest impacte, el motorista va caure i va ser atropellat posteriorment per una furgoneta.

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) van considerar llavors que causa directa de l’accident la presència de l’animal de la via, tot i que no ha transcendit encara quin tipus d’animal va ser el causant del sinistre que va deixar un motorista sense vida. La víctima mortal era un veí de Girona de  anys.

La major part dels ferits en els accidents cinegètics que hi ha hagut entre els anys 2013 i 2020 a la xarxa viària de la província han estat de caràcter lleu (357) però s’ha de dir que també n’hi ha hagut de greus (9).

Fent una anàlisi dels anys amb més accidentalitat per irrupció d’animals amb víctimes, el 2016 és el que despunta més, amb 71 persones ferides en 55 accidents de trànsit. D’aquests ferits, n’hi van haver dos amb lesions greus i 69 de lleus. El 2016 també és l’any de tota la sèrie amb més de casos.

22 accidents amb ferits el 2021

Enguany també hi està havent accidents per irrupció d’animals a la xarxa viària de Girona amb ferits de diversa consideració. Segons les dades de Trànsit, que comprenen fins al 14 de juliol, hi ha hagut 22 sinistres cinegètics. En aquests casos, tres persones han resultat ferides greus arran del xoc amb animals i 19 de caràcter lleu.

La pandèmia per tant no sembla que els hagi aturat i quan es ve d’un hivern marcat pel toc de queda i per tant, amb menys disposició de patir aquest tipus de successos que solen ser de nit. La mobilitat però s’ha multiplicat després del seu aixecament i han tornat aquests sinistres. L’any passat sí que va estar marcat per en la seva totalitat per les restriccions de la crisi sanitària. Crida l’atenció que malgrat aquesta frenada de la mobilitat i que fins i tot va passar per un confinament domiciliari es van produir 37 sinistres amb 44 víctimes, totes ferides de caràcter lleu.

Catalunya, més de 1.500 ferits

La xarxa viària de Catalunya ha registrat en aquests vuit anys 1.228 accidents cinegètics que han deixat 1.547 ferits i quatre morts. El nombre de sinistres que hi ha hagut a Girona en aquests vuit anys representa una quarta part dels totals.

A tot el territori català, enguany hi ha hagut 107 sinistres i dos morts, a banda de 1.113 ferits. L’accident mortal més recent data del 12 de juny a la C-59 a Moià. Un motorista va perdre la vida després de xocar contra un port senglar i xocar amb una furgoneta que circulava en sentit contrari.