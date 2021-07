L'estiu sec i amb altes temperatures ha afavorit els incendis forestals. En només dues setmanes n'hi ha hagut tres de destacats per la seva superfície afectada a la província de Girona. Els focs de Ventalló i el del massís del Montgrí ahir ja vivien les seves últimes hores i el del cap de Creus va castigar durament el parc natural la setmana passada.

Aquests són els més rellevants, però des de principis d'any ja n'hi ha hagut 58 i han destrossat 567,03 hectàrees, de les quals 524,98 eren forestals. Aquesta xifra tan alta ve donada bàsicament pel nombre elevat d'hectàrees afectades al foc del cap de Creus. Les flames en van destrossar més de 400 i, d'aquestes, 398,3 eren de tipus forestal. La major part del terreny afectat és de parc natural. El foc va fer evacuar veïns i va deixar els municipis de Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar amb l’ai al cor sobretot les primeres hores del foc, que semblava que no tenia aturador.

La resta d'incendis que hi ha hagut al llarg de l'any a la província han estat de menor afectació. Els que han tingut lloc a l'estiu són els que han devastat més hectàrees i sobretot aquests últims tres de l’Empordà.

La superfície afectada -fins a 26 de juliol- a la província ja és gairebé la mateixa de tot l'any 2013. Llavors, els focs van destrossar 543 hectàrees forestals en tot un any. Ara fa vuit anys, un incendi en plena tardor va destrossar més de 500 hectàrees forestals a Vilopriu i va fer confinar, a banda d’aquest municipi, més pobles del voltant: Colomers, Jafre i Foixà. Un gran foc en ple mes de novembre que ja va posar de relleu el tema de la desestacionalització d'incendis i també les sospites de la presència d'un o més piròmans a la zona. Els Agents Rurals fa anys que lluiten contra els focs intencionats en aquesta àrea i ja han fet alguna detenció, però aquesta no ha acabat amb la casuística.

Focs intencionats?

Els incendis intencionats s’han convertit quasi en una llegenda a la zona, i ràpidament aquest dissabte ja van fer aixecar sospites amb l'incendi de Ventalló. De fet, els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi principal que el foc de Ventalló i també el del massís del Mongrí poden ser intencionats.

Tot i això, encara mantenen la investigació oberta d’ambdós incendis per poder certificar-ho i arribar a la persona que el va originar.

Pel que fa al del massís del Montgrí , els Agents Rurals en un primer moment van creure que l'origen podria ser una línia elèctrica, un fet que ha quedat descartat. El de Ventalló, en canvi, pel lloc on va començar i la zona limítrofa entre l'Alt i el Baix Empordà, ja els va posar en alerta des del principi.

Extingir els dos incendis

Els Bombers ahir, per la seva banda, encara van estar treballant en aquests dos incendis i, de fet, al matí van donar per controlat el de Ventalló, que va començar dissabte a la tarda. Tot i això, hi van destinar quatre dotacions que van estar revisant el perímetre del foc, que va destrossar 34,33 hectàrees. També van remullar el terreny per poder-lo donar per extingit.

D’altra banda, l'altre incendi de l'Empordà, el del massís del Montgrí, també va viure ahir les seves últimes hores. Els Bombers encara hi van mantenir tres vehicles per acabar-lo de donar per apagat. El foc, que va començar dijous, ha cremat 91 hectàrees.

Nou anys dels grans focs

El pitjor any de la sèrie d’hectàrees forestals cremades que comprèn dades des del 2008 i fins aquest juliol de 2021 és el del 2012. Un any que va quedar castigat pels grans focs de l’Empordà. La Jonquera i Portbou van ser els epicentres i, fins i tot, es van lamentar dues persones mortes quan fugien de les flames a Portbou. Els dos incendis que van tenir lloc el 22 de juliol de 2012 van afectar unes 13.000 hectàrees, i unes 8.000 eren forestals.