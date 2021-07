Els dos incendis de l’Empordà ja estan sota control. Uns focs, però, que encara no es troben extingits i caldrà treballar-hi encara uns dies. El de Ventalló és el foc més recent, es va declarar aquest dissabte i va destrossar 34,3 hectàrees, 18,5 de forestals.

Mentre que el del Montgrí, que va començar dijous, ha complicat més la feina als Bombers i ha calcinat 91 hectàrees de massa forestal, totes elles dins del Parc Natural del Montgrí.

Dels dos focs encara no se’n sap l’origen i els Agents Rurals estan investigant-ho. Tot i això, com va explicar ahir el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, hi ha diverses hipòtesis. A Ventalló, els Rurals no descarten res i més tenint en compte que és un territori amb antecedents de focs provocats en municipis molt propers com Vilopriu o Colomers.

Aquest incendi va deixar també des del moment del seu inici diverses carreteres tallades. Ahir al migdia es va reobrir l’última que quedava restringida al trànsit, la GI-623 que uneix Camallera amb l’Escala. Les flames van arribar a creuar la via.

La simultaneïtat dels focs -dos a l’Empordà i un a la Conca de Barberà- ha posat a prova aquest cap de setmana els Bombers, ja que venien d’una setmana passada molt complicada amb l’incendi del cap de Creus, que va destrossar més de 400 hectàrees entre el Port de la Selva, Llançà i Selva de Mar.

El del Montgrí va començar dijous i fins ahir al migdia no es va poder controlar. El sostsinspector dels Bombers, Antoni Valdepeñas, va relatar ahir a l’ACN que no preveuen extingir-lo fins d’aquí a un parell de dies, perquè encara hi ha fumeroles en diversos punts del perímetre que obliguen els Bombers a remullar el terreny. Es tracta de «soques i de matèria morta d’antigues nevades» que han deixat el bosc brut i ara fa que hi hagi «revifalles». La part bona és que són dins del perímetre cremat i permet als efectius ajudar-los en les tasques d’extinció. Per això calcula que fins d’aquí a «dos o tres dies» no es pugui donar per extingit.

Pel que fa a l’incendi de Ventalló, també es troba sota control. El van donar per estabilitzat al matí i durant el dia van seguir remullant la zona amb unes 80 persones repartides en 15 unitats terrestres, a més de voluntaris d’Adf. A partir d’aquí, la previsió és extingir-lo en les pròximes hores.

L’incendi de Ventalló no va deixar desallotjats, però els veïns de la zona van viure l’aproximació de les flames, sobretot de dissabte, amb molta por. Recordant d’altres incendis passats, veien com la columna de fum cada cop era més espessa.

La ràpida actuació i el treball dels especialistes en l’extinció d’incendis van permetre poder-lo perimetrar i estabilitzar ahir finalment al matí.

Un foc que es va originar en una zona boscosa i que està molt seca arran de la situació de falta de pluges que pateix la província i bona part de Catalunya. Res comparable amb l’any passat, quan els focs van ser gairebé inexistents durant l’estiu, sobretot gràcies a una situació meteorològica molt més bona.

Es venia d’un temporal Gloria que va deixar la vegetació en un estat molt bo i també amb terrenys que majoritàriament no presentaven sequera. Enguany, però, la situació és ben oposada i, sumada a la tramuntana que bufa en aquestes zones de l’Empordà castigades pels últims focs, això encara ha propiciat més la ràpida propagació de les flames.

Aquesta situació fa que les comarques gironines es trobin en alt risc d’incendi i que àrees com el cap de Creus, les Gavarres, el Montgrí i d’altres zones del litoral i prelitoral hagin estat tancades al pas de la gent per evitar mals majors. Tot i la prohibició d’accés, que ha durat fins dissabte a bona part d’aquests indrets, Agents Rurals i també d’altres cossos de seguretat que vetllen pel territori s’hi han trobat gent. Una pràctica que passa per tenir una actitud cívica perquè els és impossible tenir una persona a cada accés d’aquestes zones on hi havia el Pla Alfa en el seu nivell més alt.

A Ventalló: una neteja prevista

L’alcaldessa de Ventalló, Mei Costa, ahir va explicar a l’ACN que el consistori tenia previst netejar la zona on es va originar l’incendi. Costa va recordar que aquesta primavera el municipi va entrar a les ADF de Puig Sagalà i a partir d’aquí van començar a estudiar «quines zones requerien més manteniment».

Una d’aquestes és la zona on aquest dissabte al vespre van originar-se les flames. El consistori havia de presentar el pla de neteja a la Generalitat i a partir d’aquí esperar per rebre una subvenció. Segons l’alcaldessa, les tasques de neteja les haurien fet un grup de voluntaris amb la seva pròpia maquinària durant tres dissabtes. La feina havia d’estar supervisada per un bomber jubilat i una tècnica forestal. De tota manera, l’alcaldessa va recordar que fa pocs mesos ja es va fer un projecte de reobertura d’alguns camins forestals per a vehicles d’emergències. Mei Costa creu que això ha facilitat la tasca dels Bombers durant l’extinció de l’incendi de Ventalló.

D’altra banda, l’alcaldessa va recordar que les muntanyes del municipi i de tot el territori estan «molt seques». I és que, segons va explicar, només han caigut 20 litres al mes d’abril i la resta han estat pluges poc importants.