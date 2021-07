Des de fa uns dies que les campanes de Santa Maria dels Turers de Banyoles ja no repiquen de nit. El motiu del silenciament va ser la queixa d’un propietari de pisos turístics de la zona que va demanar al rector que cessés el so de les campanes durant la nit, perquè molestaven els seus clients. El mossèn, davant la possibilitat d’un conflicte judicial, va cedir. El malestar els veïns del Barri Vell es va expressar ahir a la nit amb una cassolada. Per la seva part, l’Ajuntament, que a primera hora de la tarda havia refusat posicionar-se en el conflicte, va acabar proposant-se com a mediador i plantejant la solució que es va acordar per la catedral de Girona davant un conflicte similar: mantenir el toc nocturn, però amb menor volum.

El rector de l’església, Mn. Ramon Pijoan, al principi de l’estiu, va rebre unes trucades del propietari d’un bloc de pisos turístics proper a la parròquia, que li demanava que silenciés les campanes de nit, perquè «els clients es queixaven». El rector va consultar la demanda a l’Ajuntament de Banyoles, que li va explicar que no hi ha cap normativa que avali aquest tema.

«D’entrada vaig pensar en la dita ‘De fora vingueren i de casa ens tragueren’; però després que m’insistís, i com que no vull baralles, vaig decidir que deixessin de tocar a les nits, de les 10 del vespre a les 8 del matí». Pijoan explica que, tot i que «la parròquia pot viure sense campanes, és una tradició que hi ha hagut sempre». El rector entén que les campanes són un servei per a la comunitat i que va deixar de fer-les sonar de nit per evitar polèmica. «Les campanes són fruit de molts impostos de persones que ens han precedit... amb quina autoritat podem dir uns i altres que sonin o no?», es pregunta. El rector recalca que vol que veïns, veïnes i propietari es posin d’acord i puguin arribar a una solució conjuntament.

La polèmica es va deslligar a Twitter. El propietari, que no ha volgut fer declaracions a Diari de Girona, explicava en una conversa a aquesta xarxa social que la queixa no tenia a veure amb els pisos turístics, i argumentava que el seu fill vivia allà, tenia un trastorn del son i necessitava silenci a les nits.

Per protestar davant d’aquesta modificació, l’Associació de Veïns i Veïnes de la Placeta del Teatre ahir van organitzar una cassolada popular davant l’església de Santa Maria dels Turers. La concentració va aplegar més de 150 persones, i algunes més s’hi van afegir des del balcó de casa seva.

Ferriol Masó, membre de l’Associació i veí del barri, es lamenta que s’hagi fet aquesta modificació d’un dia per l’altre i sense consultar els veïns. També explica que entenen les campanes com «una cosa molt nostra, molt cultural, social i identitària» que ha format part de la vida del barri durant anys i que «no volen que s’aturin per un negoci». És per això que reclamen que tornin a repicar de nit. Masó també subratlla que els agradaria que l’Ajuntament «fes de mediador», per buscar-ne una solució.

L’ordenança municipal de sorolls sí que fa referència al toc de les campanes. En concret, al seu article 23.4. Però allò que diu, literalment, és que «el toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes establerts amb els responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent».

Al ple municipal d’ahir, durant el torn de precs i preguntes l’oposició va demanar explicacions a l’equip de govern. Quim Fernàndez, de Convivència i Progrés, que va titllar la situació «d’insòlita i incívica» perquè la veu d’un particular es posava per sobre de l’interès general.

L’alcalde, Miquel Noguer, va explicar que ells també estan «d’acord amb la gent» i que la modificació es va fer sense cap decret de l’ens. També va declarar que treballaran «per aportar alguna solució que estigui acord amb tothom». Va assegurar que el propietari dels pisos tampoc vol «posar problemes» i, per això, proposa rebaixar un 50% el soroll que fan les campanes a les nits perquè no causin molèsties «i el seu so tradicional hi pugui continuar essent».