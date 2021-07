La pressió assistencial és especialment delicada als hospitals comarcals del litoral gironí. Dilluns aquest diari alertava de la gravetat de la situació a l’hospital de Blanes i ahir les males notícies van arribar de l’hospital de Palamós. Segons van informar els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), actualment a l’hospital hi ha 38 pacients amb covid-19 ingressats, el que suposa el 35% de tots els hospitalitzats. Per tal de donar cabuda a tots aquests pacients, s’ha destinat tota la quarta planta a pacients amb el virus i s’han cancel·lat les intervencions quirúrgiques programades, deixant només els quiròfans d’urgències i neoplàsies actius.

La setmana del 19 al 24 de juliol es van ingressar 134 pacients a l’Hospital de Palamós, dels quals 43 (32%) eren per covid-19. Destacar que no s’havien ingressat tants pacients COVID en una setmana a l’hospital des de la primera onada de la pandèmia. Respecte a la setmana anterior, els ingressos van incrementar un 6%, en canvi el nombre de pacients amb el virus ingressats va augmentar un 115%.

Com a conseqüència, hi ha tretze professionals positius de covid-19, dels quals cinc no estan correctament vacunats. Els vuit restants, tot i estar ben vacunats han tingut una PCR positiva i transmeten la malaltia, motiu pel qual han d’estar aïllats, tot i trobar-se bé.

D’altra banda, la setmana del 21 al 27 de juny, es va multiplicar per més de set el nombre de positius detectats per TAR o PCR, fet que suposa un augment de més del 600% respecte la setmana anterior. La setmana passada, SSIBE va detectar 225 casos positius i en cinc setmanes han augmentat el nombre absolut de PCR i TARs positius un 1800%.

Girona suma sis morts

Quant a les dades d’ahir de la Regió Sanitària de Girona, la xifra més preocupant és que Salut va notificar sis noves morts per coronavirus, la xifra més alta d’aquesta onada. A més, el nombre d’hospitalitzats segueix pujant. Ahir ja hi havia nou ingressats i dos crítics més. En canvi, els positius i indicadors de contagi segueixen a la baixa, tot i que encara són molt elevats.

A Catalunya, Salut va declarar 25 crítics més a l’UCI i el total s’enfila a 535, i dos ingressats més fins a 2.237 en total. També es van notificar 58 morts i 5.492 nous contagis.