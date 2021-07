L’oposició va criticar ahir que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, hagi assistit a la paella organitzada per la polemista Pilar Rahola. La periodista ha penjat a les xarxes socials imatges on se la pot veure en la seva tradicional trobada estiuenca amb més de 20 persones, de diferents bombolles de convivència i sense mascaretes. Entre els assistents també hi havia Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín o el diputat Joan Canadell.

«Tothom ha de complir les normes i més un responsable polític», va respondre contundent Argimon a la seva compareixença a la comissió de Salut del Parlament on els grups li van recriminar aquesta reunió. La trobada, que no s’ha precisat on era, es va fer fora del «Regne d’Espanya», com va concretar l’exdiputat Albano Dante Fachin, que és un altre dels assistents i va compartir la imatge a Twitter.

«Hi ha membres del seu Govern que se salten les restriccions, amb més de deu persones de bombolles diferents i sense mascaretes. Li demano que posi ordre al Govern», li va recriminar el comú David Cid. «Una paella d’estiu. Uns amics. Una terra. Un ideal. Una lluita. Tornarem! (‘Hi tornarem’)», va escriure Rahola en el seu compte. Fachin va acudir a la festa acompanyat de l’exdiputada d’En Comú Podem al Congrés Marta Sibina, que en la fotografia difosa per Rahola apareix al costat de la productora musical Gemma Recoder, directora del festival Canet Rock.

Revolta sanitària

La imatge també va generar crítiques entre el món sanitari. La portaveu del sindicat Comissions Obreres a l’hospital Trueta, Maria Àngels Rodríguez, va qualificar la trobada de «vergonya» i va lamentar que «ens treuen festes i ens volen treure les vacances». També va demanar la dimissió del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró.