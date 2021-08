Els adolescents de 12 a 15 anys ja poden vacunar-se contra la covid-19 des d’avui. Així ho va anunciar el president del Govern, Pere Aragonès, en roda de premsa. Fins ara, la vacunació estava oberta a partir dels 16 anys i ara ja ho està per a tots els col·lectius susceptibles de rebre el vaccí. Aragonès va destacar la importància que els més joves s’immunitzin per «facilitar el bon funcionament» dels centres de secundària, batxillerat i FP de cara al curs vinent. «Hem de començar el curs amb la major immunitat als centres educatius», va manifestar. Per això, va fer una crida a tots els joves, i les seves famílies, a demanar cita.

D’aquesta manera, s’obre la vacunació per als nascuts entre el 2006 i el 2009. Els menors que hagin nascut el 2009 han d’haver complert els 12 anys per vacunar-se. En total, la nova franja d’edat aplega unes 300.000 persones.

80.000 dosis disponibles

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va fer també una crida al conjunt de la població a demanar cita per vacunar-se. Segons va explicar, hi ha unes 80.000 dosis disponibles.

Va recordar que és possible vacunar-se allà on s’estigui estiuejant però va demanar que es tingui en compte que la segona dosi s’haurà d’administrar al mateix lloc. Des d’avui, ja s’han obert punts a Girona (Palau de Fires), Igualada, Manresa, Tarragona, Tàrrega i Barcelona. Demà serà el torn de Vic.

Auxiliars no autoritzats

D’altra banda, el Departament de Salut «no té previsió d’activar en aquests moments» la vacunació per part de tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i «en el supòsit que fos necessari, sempre seria de forma transitòria», segons van explicar fonts de la conselleria a ACN. Per altra banda, si es decidís activar la mesura, els TCAI haurien de fer prèviament una formació específica, punxar sota la supervisió d’infermeres i que no hi hagués disponibilitat d’altres col·lectius professionals amb la competència per vacunar i que ja s’han presentat voluntaris en les crides realitzades. La mesura va comptar dimarts amb l’oposició frontal del Col·legi d’Infermeres i diversos sindicats d’infermeria.

El Departament de Salut va explicar que ha «habilitat una mesura preventiva» per capacitar els TCAI per a l’administració de vacunes contra la covid-19 en cas que sigui necessari i assegurar així la continuïtat de la campanya de vacunació. La mesura permetria incrementar el nombre de professionals disponibles per a la vacunació. D’aquesta manera, en cas d’una situació epidemiològica amb un augment dels contagis, es podria alliberar a les infermeres per donar suport en dispositius amb alta càrrega assistencial.