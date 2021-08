L’ermita de Sant Maurici del Calç està situada a Pujarnol (Porqueres) i té una galeria de finestres situades ambdós costats i al voltant de l’absis que la fa singular. Data del 1017 i durant un període de temps va acollir un Aplec, que reunia molts habitants de la comarca. Des de fa anys que està abandonada, i actualment, es troba en molt mal estat. Des de la secció de Veterans i gent tranquil·la del Centre Excursionista de Banyoles van engegar la tardor passada una iniciativa per conservar i reconstruir l’ermita. En declaracions a Ràdio Banyoles, Rafael Cuenca, membre del Centre Excursionista, explica que la coberta està en perill d’esfondrament, i la façana i els murs de l’absis presenten importants esquerdes verticals. Adverteix que cal una actuació global urgent per salvar «aquesta joia del romànic que forma part del patrimoni de la comarca».

Per tal de fer les reformes necessàries, el Centre Excursionista ja s’ha posat en marxa. Tomàs Teixidor, arquitecte tècnic, ha dut a terme gratuïtament el projecte de reconstrucció, que ara ha rebut l’aval del Bisbat. El pressupost global és d’uns 22 mil euros i la Diputació de Girona els ha atorgat una subvenció de 10 mil euros, amb el compromís que les obres estiguin finalitzades al novembre d’aquest any. Des de l’entitat es posaran en contacte amb altres institucions per complementar el finançament. A més, de manera paral·lela a la recuperació física, el Centre Excursionista també vol recuperar l’aplec que s’hi celebrava tradicionalment. Per posar fil a l’agulla, s’ha acordat fer un aplec matinal el dissabte 18 de setembre.