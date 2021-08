El Departament de Salut va obrir ahir la vacunació sense cita prèvia en punts de vacunació distribuïts arreu del país. A més, en cas que sigui necessari es podrà rebre la segona dosi en punts de vacunació específics establerts també arreu del territori. Actualment, la vacunació està oberta a partir dels 12 anys.

Salut ha impulsat aquesta estratègia davant la baixada de peticions per vacunar-se detectada les darreres dues setmanes. També han comprovat que han augmentat les persones que, tot i tenir cita, no es presenten. El Departament va afirmar que amb aquesta mesura vol facilitar que la tornada a l’entorn educatiu i als llocs de treball al setembre es faci amb la màxima cobertura possible.

Tot i la possibilitat de fer-ho sense cita, el Departament recomana demanar-ne per contribuir a l’organització i el bon funcionament dels punts de vacunació. A més, Salut recorda que la vacunació sense cita està exclusivament dirigida a primeres dosis de les franges d’edat obertes. És a dir, a les persones a partir dels 12 anys que encara no tenen cap dosi administrada. A la regió de Girona s’han habilitat deu punts on es fa vacunació sense cita prèvia. En concret, a Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Sant Antoni de Calonge, Ripoll i Roses, cadascun amb un horari concret.

Aquesta setmana han arribat a Catalunya 496.000 dosis de la vacuna de Pfizer i en els propers dies n’arribaran 142.500 de Moderna. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va explicar ahir que si s’inicia ara la vacunació, al setembre la vacuna ja haurà fet el seu efecte de protecció i es podrà començar el curs laboral o escolar immunitzat. «El millor moment és ara», va manifestar. A més, Salut va indicar que si es comença el curs amb altes cobertures vacunals «s’espera» poder evitar quarantenes i aïllaments.

Salut va recordar que Catalunya declara uns 3.000 nous casos diaris de covid-19. Cabezas va apuntar que els grups d’edat d’entre 30 i 50 anys que encara no han estat vacunats amb pauta completa són els que majoritàriament estan ingressant a les UCI, que freguen els 600 pacients en el còmput global. Per això, va fer una crida a la vacunació de totes les persones d’aquestes edats encara no vacunades. Per franges d’edat, el percentatge més baix d’immunitzats amb pauta completa correspon a les persones de 16 a 19 anys amb un 20,6%, els últims que es van poder demanar cita.