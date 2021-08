Els Parcs Naturals de Cap de Creus i del Montgrí, illes Medes i del Baix Ter del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural intensifiquen aquest estiu la vigilància marina per preservar els valors naturals dels dos espais protegits marins. Durant l'estiu, comptaran amb un equip de patrons informadors que es desplaçaran amb una embarcació pròpia pels parcs recomanant, orientant i informant els visitants de les activitats i usos que s'hi poden fer. Per primera vegada, també hi haurà la presència regular de la Unitat Marina dels Mossos, que farà tasques de patrullatge per l’àmbit litoral del parc. L'objectiu és, d'una banda, informar de les activitats permeses i, de l'altra, sancionar els que cometin infraccions.

En especial es vol evitar que hi hagi presència humana a les Reserves Naturals Integrals, tant terrestres com marines, es vol evitar el furtivisme, la pesca submarina a les Reserves Naturals Parcials, el fondeig en llocs on es pot causar dany a les praderies de posidònia, ecosistemes de gran valor ecològic o l’acampada i l’encesa de focs a les cales per la gran amenaça que això suposa. L'ús de fogons de gas és assimilable a encendre un foc amb llenya o carbó pel risc que comporta de provocar un incendi..

A més de l‘àmbit marí, tant el Cos d’Agents Rurals com la Unitat Regional de Medi Ambient del Cos de Mossos d’Esquadra realitzaran tasques per la part terrestre dels Parcs Naturals, complementant també la presència dels informadors que els dos Parcs Naturals tenen als seus Punts d’Informació adreçat a les persones que visiten aquestes àrees naturals protegides.