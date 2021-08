Mascaretes, gel hidroalcohòlic i desinfecció constant dels equips s’han convertit en el dia a dia de les diferents sortides que fan els centres d’immersió. «La majoria d’aquests protocols es quedaran; crec que la pandèmia també ens ho ha ensenyat», admet la presidenta de l’associació. Als vaixells no hi ha límit d’aforament, però com concreta Prat, sí que es mira que els qui s’embarquen siguin grups reduïts. El Rei del Mar ho exemplifica. A una de les sortides que es fa a la Meda Gran, s’hi embarquen una quinzena de persones.Hi ha un matrimoni d’Olot, Sara Barcons i Jaume Planas. Fa uns set anys que es van treure el curs i ja han fet unes 170 immersions. «El parc natural és una joia a una hora de casa», explica ella.Sobre la pandèmia, admeten que la situació és «complicada per a tothom», però que al mar es pot trampejar. «En ser a l’aire lliure o dins l’aigua és difícil contagiar-te», diu Planas. «Portem bosses estanques, seguim els protocols i psicològicament, a mi m’ha anat molt bé fer submarinisme perquè em relaxa», hi afegeix.