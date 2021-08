El Consorci de l'Estany està treballant en un projecte per impulsar la repoblació de l'òliba a l'entorn de l'estany de Banyoles. De moment, s'hi ha reintroduït tres cries però la previsió és augmentar-ne el nombre. La mesura s’ha pres després de detectar que aquesta espècie, habitual a l'entorn de la zona natural de l'estany, estava en regressió. El director del Consorci, Albert Tubert, atribueix la situació "a l'aplicació de tòxics, sobretot rodenticides i la manca de llocs on criar, però també perquè ha estat una espècie molt perseguida pel seu aspecte tenebrós i de mal averany". Tubert remarca, però, que l'òliba és una espècie molt necessària per controlar sobrepoblacions de ratolins i rates.

Les tres cries que s’estan introduint a l'entorn de l'estany provenen del Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a Lleida. La repoblació es fa a través del sistema de 'hacking', que consisteix en traslladar-les a la seva nova ubicació alimentant-les en caixes niu tancades per després, al cap d’unes setmanes, alliberar-les una vegada finalitzat el període de creixement.

L'objectiu és que al cap d'un temps, reconeguin el lloc on han estat alimentades com casa seva i que, un cop adultes, puguin tornar a criar al mateix lloc o en aquella zona.