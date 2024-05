Hipra preveu tenir a la tardor una vacuna contra la covid adaptada a la variant JN.1

L'adaptació contra la variant Omicron JN.1 de la vacuna contra la covid en la qual treballen els laboratoris Hipra compleix amb les noves recomanacions de l'Agència Europea del Medicament i de l'Organització Mundial de la Salut, que proposen actualitzar la composició de les vacunes per a la pròxima campanya de vacunació de tardor.

Des d'aquesta companyia, que ja havia anunciat la forta resposta humoral i cel·lular que presenta aquesta adaptació, subratllen que les autoritats sanitàries proposen que s'actualitzi la composició de les vacunes per a la pròxima campanya de tardor.

Hipra ha començat a desenvolupar la nova vacuna adaptada i a fabricar els primers lots en els seus centres productius a Espanya i garanteix el proveïment de dosi per a la població.

La vacuna estarà disponible en format monodosis, que facilita la logística i l'administració per part del personal sanitari, amb el que es contribueix a millorar les taxes de cobertura.

L'adaptació duta a terme per Hipra part d'un monitoratge continu de noves variants i a la reducció dels temps per a integrar-les a la seva vacuna per a la campanya de tardor.