Abans d’arribar a Molló, situat a la capçalera del riu Llierca, trobem Beget, un poble de l’Alta Garrotxa, que destaca per les seves cases i carrers de pedra, esglaonats sobre el riu. La població compta amb dos ponts medievals ben conservats i amb l’església de Sant Cristòfor, una mostra d’art romànic prepirinenc. L’associació «pueblos más bonitos de España» ha valorat tots aquests fets per incloure’l al seu llistat. Diumenge passat es va fer un acte de presentació de l’acreditació, on hi van participar Fran Mestre, president de l’associació Pueblos más bonitos; Albert Bramon, subdelegat del govern a Girona; Joaquim Colomer, el president del Consell Comarcal del Ripollès i Pedro Cabrero, president de la Mancomunitat de la Vall. També va comptar amb la presència de l’alcalde de Camprodon -municipi del qual depèn Beget-, Xavier Guitart, que va destacar «la importància dels veïns i veïnes, que són els que cuiden i mantenen l’essència del municipi, i que gràcies a l’estima i respecte que tenen per Beget són molt curosos amb totes les obres, que els paletes del municipi, hi realitzen amb màxim respecte per l’entorn». En l’acte es va destapar el cartell. De fet, el municipi garrotxí serà el segon de Catalunya en entrar a la llista. El primer va ser Bagergue, a la Vall d’Aran, que ha duplicat el nombre de visitants i desestacionalitzat el turisme des de la seva incorporació a l’associació l’any 2009. Només un 20% dels municipis que sol·liciten entrar en aquesta marca única de qualitat, finalment aconsegueix l’acreditació.