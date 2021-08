Les obres a la carretera del Pere Alsius seran les últimes del Pla de Voreres 2020, que va aprovar l’Ajuntament de Banyoles l’any passat. En total, s’han arreglat tretze trams de carreteres de la ciutat, i ha suposat una inversió de 140 mil euros.

Les obres es van endarrerir a causa d’un canvi en l’empresa concessionària. Concretament s’ha actuat als carrers Estartús, Sant Jordi, Avi Serra, Mestre Mateu, Camós, Nostra Sra. Del Collell, Puig d’en Colomer, Telers, Sardana, Pere Alsius i Bertran Samasó així com al Passeig Darder i al Passeig Lluis Marià Vidal. Són zones d’habitatges amb una elevada afluència de vianants i en els que les voreres presenten una degradació a causa del seu envelliment. També hi havia algunes vies que feia temps que es trobaven inacabades. Amb la finalització dels treballs, s’engegarà el nou Pla de voreres 2021, que està adjudicat per uns 50 mil euros.