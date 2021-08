Prop del 85% dels pacients que ingressen en estat crític a l’UCI de l’hospital Josep Trueta de Girona són persones que no s’han vacunat amb cap dosi. Tot i que l’hospital no ha informat de dades concretes, ja que varien diàriament, fonts del centre apunten que se situen entorn a aquesta xifra a la majoria dels hospitals de la demarcació i de la resta de Catalunya. Per tant, el 15% restant de pacients, aproximadament, està format tant per persones que ja s’han inoculat la primera dosi com per pacients que ja compten amb la pauta completa.

La vacunació també disminueix la probabilitat de ser ingressat en planta, ja que tal com confirmen fonts de Salut, la majoria de persones ingressades són no vacunades o sense la pauta completa. Per això, Salut apunta que «això evidencia la importància de la vacunació, per tal d’evitar emmalaltir de gravetat en cas d’infecció per covid».

Xifres de mitjans de juliol

Amb el retrocés de la cinquena onada, el nombre de pacients ingressats als hospitals gironins i catalans continua disminuint, i se situa ja en nivells similars als que registrava a mitjans de juliol. Als centres hospitalaris de la regió sanitària de Girona hi ha actualment menys de 120 persones ingressades, en concret, 118. No es registrava un xifra tan baixa des del dia 18 de juliol. Alhora, al conjunt de Catalunya, s’ha baixat per sota dels 1.300 hospitalitzats en planta, en concret, 1263. No es rebaixava aquesta xifra des del passat 14 de juliol.

Les unitats de crítics també van a la baixa, però més lentament. En aquest sentit, se situen en dades similars a la quarta setmana de juliol. En concret, la regió sanitària de Girona tenia ahir 42 llits de les UCIs ocupats per pacients de coronavirus, 1 més que el dia anterior segons les dades publicades pel departament de Salut. Tot i això, són menys que els 54 que es registraven la setmana passada. Al conjunt dels centres hospitalaris de Catalunya es va declarar un crític menys, de manera que el total se situa en 442, per sota dels 499 que hi havia la setmana passada.

En paral·lel, es van detectar 224 nous contagis a les comarques gironines, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia se situa ja en 100.857. Alhora, també va trascendir una nova víctima mortal. Ja són 2.217 el total de persones que han mort a causa de la covid-19 a la regió sanitària de Girona. Arreu de Catalunya, es van notificar un total de 1.677 nous positius de coronavirus, que sumats als anteriors fan un total de 957.808. També es van sumar 18 noves morts al còmput global, que és ja de 23.313 víctimes mortals.

Puja el ritme de propagació

La velocitat de propagació, en canvi, va experimentar ahir un lleuger repunt, tant a Girona com al conjunt de Catalunya. A la demarcació, el ritme de transmissió va augmentar 1 centèssima, i es troba ara mateix en 0,88. Al territori català és de 0,85, també una centèssima per sobre del dia anterior. Tot i aquest lleuger repunt, l’indicador se situa en tots dos casos per sota de la barrera de l’1, que garanteix el retrocés de la pandèmia.

Pel que fa al risc de rebrot, a les comarques gironines es va mantenir estable en 272, després d’haver experimentat una lleugera pujada de 5 punts el dia anterior. A Catalunya, en canvi, aquest indicador va continuar en tendència a la baixa, i es va situar en 214, 3 punts per sota del dia anterior.