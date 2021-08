Trànsit té identificats 2.300 conductors amb permisos falsos aconseguits a través de la trama, amb epicentre a les comarques gironines, que expedia permisos fraudulents a través dels canals oficials. La cap provincial de Trànsit a Girona, Marta Solano, ha explicat que no poden retirar els carnets directament perquè, malgrat el frau, s'han fet seguint els canals reglamentaris. "És un suposat document oficial però no és un document obtingut de forma oficial", explica Solano. Això implica que quan la policia enxampa un d'aquests conductors, no li pot retirar el carnet. "No és tan senzill, cal fer un procés de nul·litat legal", detalla.

Per això, demanen als conductors que estiguin en aquesta situació que l'entreguin voluntàriament, a través d'una renúncia i, d'aquesta manera, independentment de la via judicial, puguin aconseguir el carnet legalment. De moment, només a Girona, se n'han entregat una desena.