El ple de l’Ajuntament d’Olot del dijous passat va donar llum verda a l’inici del procés de cessió de l’edifici de la Divina Providència a la Fundació La Fageda. Aquesta serà l’entitat que impulsarà el projecte de l’Escola de Noves Oportunitats, una iniciativa que ajudarà 385 joves garrotxins majors de 14 anys que no tinguin estudis i no trobin feina. D’aquests, un 40% no tenen recursos. L’ens olotí fa temps ja va anunciar que el centre s’instal·laria a La Providència, que el Bisbat de Girona va cedir a l’Ajuntament.

Per posar en marxa aquest projecte formatiu, la Fundació La Fageda va sol·licitar a l’Ajuntament d’Olot poder disposar d’un espai on poder fer realitat el projecte. Aquest dijous, al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes d’agost es va aprovar la cessió de les instal·lacions a La Fageda. Va ser amb els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat, l’abstenció d’ERC i el PSC i els vots en contra del grup municipal de la CUP. D’aquesta manera s’inicia el procés de cessió de l‘edifici de la Divina Providència per a la posada en marxa de l’Escola de Noves Oportunitats, que oferirà itineraris formatius llargs i personalitzats amb un acompanyament personal al llarg de tota la trajectòria dels joves per tal que puguin retornar al sistema educatiu o bé que es puguin inserir laboralment. La previsió és que alguns dels serveis que prestarà l’escola puguin entrar en funcionament el període 2022-2023.