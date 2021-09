El Pirineu gironí tancarà un «molt bon estiu» tot i no haver-se acabat oficialment la temporada. A falta de xifres definitives, el sector reconeix que el nombre de visitants «és més alt que el de l’any passat» i reconeix que el turisme de proximitat «ha respost molt bé» tot i la pandèmia i que les perspectives de cara a l’hivern s’aproximaran a les de 2019. A més, l’estratègia que des de fa uns anys Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) està desenvolupant per desestacionalitzar el Pirineu «està funcionant» i les expectatives per als pròxims anys són bones tant a Vallter, com a la Vall de Núria com a La Molina.

Satisfacció al Pirineu de les comarques de Girona que ha superat l’estiu passat quant a visitants, fet que «consolida» aquesta destinació com un dels reclams turístics de la demarcació i del país. Les bones sensacions a Vall de Núria, Vallter i La Molina van en consonància a la resta del Pirineu, on s’han registrat bones xifres de visitants. El responsable de màrqueting de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Palou, admet que esperaven una bona temporada i que «s’ha confirmat». En aquest sentit, Palou remarca que el visitant de proximitat «ha respost molt bé», sobretot la gent de Barcelona i la seva àrea metropolitana. A més, amb les fronteres obertes, els ha beneficiat perquè han notat també una crescuda de visitants francesos que l’any passat no van venir.

Pel que fa al tiquet mitjà -els diners que deixa cada turista-, el responsable de màrqueting d’FGC explica que és «similar» al de l’any passat, però amb la diferència que han rebut més clients. En aquest sentit, Palou diu que tant el ritme de vacunació com els protocols que s’apliquen a les estacions «donen tranquil·litat» al visitant i afavoreixen que vinguin més turistes.

Desestacionalitzar, l’estratègia

Palou remarca que una de les «estratègies comunes» per part de FGC i de l’Agència Catalana de Turisme és la de rebre visitants durant tot l’any i no limitar-ho a la temporada d’hivern i als mesos de juliol i agost. En aquest sentit, el responsable de màrqueting d’FGC reconeix que «està funcionant molt bé» i que les «moltes activitats» que s’hi fan són una atracció per anar al Pirineu. «El fet que la gent vegi que no tanquem a finals d’agost i que es manté tota l’oferta que s’hi ofereix, fa que molta gent opti per seguir venint», explica Palou.

Un hivern com el del 2019

L’estiu també ha servit per començar a posar a punt les estacions de cara a l’hivern, que es presenta amb optimisme. Un hivern que ha de servir per «recuperar-se» de l’anterior i anar a xifres similars a la temporada 2019. Cal tenir en compte que l’any passat moltes estacions van poder obrir, però el confinament comarcal que hi va haver en repetides ocasions va fer que el nombre de visitants fos «molt baix» a les estacions. «Confiem que anirà bé aquest any», remarca.

Vall de Núria un 20% més

A Vall de Núria sí que s’ha pogut fer un primer balanç amb xifres, ja que no tanca. En aquest sentit, l’estació del Ripollès ha rebut aquest estiu un 20% més de visitants respecte al mateix període de l’any passat. Les dades inclouen les visites de juny fins a la tercera setmana d’agost, quan acostuma a haver-hi el nombre més elevat de turistes.

Des de FGC fan un balanç positiu d’aquest segon estiu amb pandèmia. Pel que fa al global de serveis que ofereix l’empresa, han rebut un 30% més de públic aquest estiu. Les dades es van donar a conèixer dimecres passat coincidint amb la celebració de Sant Gil, tradicional festivitat a la Vall de Núria.