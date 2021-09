L’Ajuntament d’Olot allarga la campanya Olot+50 fins al 12 de desembre, amb l’objectiu de reactivar els comerços i l’activitat econòmica a la ciutat durant la tardor i les setmanes prèvies a Nadal. La iniciativa, que en un principi havia de finalitzar aquest 26 de setembre, ja ha generat un conjunt de compres per valor de 463.000 euros, molt superior als 300.000 euros que s’havien previst inicialment. La gran majoria de transaccions han tingut lloc als comerços, on l’impacte ha sigut de 395.390 euros. Als restaurants, de 59.791 euros i pel que fa als allotjaments, de 1.660 euros. Així ho va informar el regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda, en una compareixença al consistori el passat dijous.

La campanya Olot+50 va ser creada pel consistori per acompanyar i donar un impuls a l’activitat comercial i d’hostaleria de proximitat del municipi, davant de la pandèmia. La proposta es basa a oferir un xec regal de 50 euros a totes les persones majors d’edat empadronades a Olot que fan una despesa de 50 euros en una o diverses compres a establiments de l’aplicació Garrotxa Approp. El xec es pot utilitzar a les botigues i locals d’Olot a través de la mateixa aplicació.

En el moviment econòmic generat fins avui dia, Vayreda assenyala que cada usuari ha realitzat una mitjana de compres de 197 euros, d’un total de 2.348 persones que ja s’han sumat a la iniciativa. En total, s’han lliurat 2.300 vals per valor de 106.500 euros. Prop de 650 persones del municipi encara poden obtenir el val de 50 euros per poder utilitzar als comerços, establiments de restauració, serveis i ajuntaments de la ciutat. L’Ajuntament ha volgut ampliar el termini de la campanya per facilitar que més olotins i olotines hi participessin, així com permetre que tots aquells que encara no hagin gastat el xec, puguin fer-ho.

La Campanya, que compta amb el suport de DinàmiG, la Diputació de Girona, l’Associació de Comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Associació de Placers d’Olot, ha permès incrementar el nombre de persones adherides a la Garrotxa Approp: en quatre mesos, s’hi han afegit 3.181 usuaris nous.

En la mateixa compareixença el regidor Estanis Vayreda va presentar la doctora en biomedicina, Nieves Lorenzo-Gotor, organitzadora del festival Toc de Ciència, que tindrà lloc el 25 de setembre al Cafè del Firal, el Bouquet i el Baobab. L’esdeveniment pretén apropar la ciència i el coneixement a la ciutadania de la Garrotxa en format de xerrades de 20 minuts, on investigadors convidats establiran diàleg amb el públic sobre les aus rapinyaires, l’Alzheimer, la crisi climàtica, la toxicologia i la intel·ligència artificial. Les xerrades finalitzaran amb concursos que repassaran els conceptes clau. Artistes de la zona captaran el moment amb il·lustracions lliures, que serviran de premi per al guanyador o guanyadora de cada concurs.

D’altra banda, el regidor d’Habitatge, Jordi Güell, i la responsable de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, Míriam Paredes, van donar a conèixer la nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges del Nucli Antic, que s’emmarca dins de les propostes impulsades pel Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic, així com la millora del parc residencial de la ciutat.