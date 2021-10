La nit del 4 d’agost a la variant de Girona (N-II), un home va morir atropellat. Concretament, un dels ocupants d’un Nissan Qashqai que circulava de forma temerària per l’N-II va sortir-ne i en aquell moment, un altre vehicle que anava per la mateixa via, malgrat intentar esquivar-lo, va atropellar-lo mortalment. L'acompanyant de la víctima, que conduïa el vehicle va fugir del lloc dels fets i va deixar el seu company sense vida a la carretera sense vida.

Els agents de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos van ser els encarregats de fer l’atestat i d’analitzar com va anar l’accident. Que presentava algunes estranyes circumstàncies i de les quals es van fer càrrec els agents de la Unitat d’Investigació de Girona per intentar treure’n l’entrellat.

La víctima de l’accident era un veí de Banyoles, J.S., de 44 anys i que era conegut per haver jugat a l’hoquei al Ripollès i Osona. L’home va morir atropellat de forma accidental, però el vehicle amb el qual viatjava va fugir del lloc dels fets en produir-se l’accident.

Un instant que va captar una patrulla de Seguretat Ciutadana dels Mossos, que circulava per la zona en el moment del succés. Els agents en veure’l fugir li van indicar que s’aturés, però el conductor no va fer cas a les indicacions policials.

Vehicle cremat

Davant dels fets, els Mossos de Seguretat Ciutadana van seguir el Nissan i no va ser fins al cap d’un quart d’hora que es van trobar el vehicle en flames al barri de la Font de la Pólvora de la ciutat de Girona. Una àrea a la qual es pot accedir sortint de la variant de Girona amb rapidesa. Va cremar totalment aquest vehicle, que era de la parella del difunt.

En aquest vehicle hi anava un altre home, un amic del finat. La fugida i aquest incendi van fer sospitar la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de Girona que podia haver-hi alguna cosa estranya al darrere d’aquest atropellament.

Van estar indagant i d’entrada van poder veure, que poc abans de l’accident de trànsit, el finat havia fet unes trucades al 112 força estranyes, on deia que podria ser que l’estiguessin perseguint. Poc després, el mateix telèfon d’emergències va rebre trucades d’usuaris que informaven que un vehicle Nissan feia conducció temerària.

Arran dels fets es va activar la policia, després es va produir l’atropellament i finalment, el cotxe amb el qual anava la víctima va fugir i va aparèixer cremant.

Després d’analitzar els fets i com van anar, els Mossos d’Esquadra van començar a lligar fils. Van constatar que el que havia succeït, segons fonts policials, és que el finat i un amic havien agafat el cotxe, el conductor anava molt begut després d'haver anat de bars amb el seu company i a dins del vehicle, s'hi hauria produït una discussió.

Posteriorment, havien conduït per l’N-II, la víctima va sortir del vehicle i l’havien atropellada de forma accidental. Després el seu company havia fugit i cremat el cotxe a la Font de la Pólvora.

Els Mossos d’Esquadra van localitzar l’amic del finat i davant dels fets el van detenir -ja comptava amb antecedents- per delictes contra la seguretat del trànsit: conducció temerària i danys -per l’incendi del cotxe-.

De l’atropellament, però, no en va tenir culpa; va ser accidental.

Fonts de properes a la família lamenten com van anar els fets i temen que el detingut acabi amb una pena molt baixa. Ja que només se'l podria portar davant del jutge per omissió de socors -per haver fugit del lloc dels fets- i per conducció temerària.