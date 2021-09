Un total de 618 alumnes que es van presincriure en un cicle formatiu de grau de mitjà s’ha quedat sense la plaça demanada un cop finalitzat el procés extraordinari. El mateix els hi ha passat a 705 en el grau superior. Tot i això, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, va assegurar ahir al Parlament que hi ha places per a tots ells ja que hi ha 1.902 vacants al grau mitjà i 2.029 al superior, tot i que no dels estudis que sol·licitaven. En el cas concret del més demanat, Cures d’Auxiliar d’Infermeria, 264 alumnes han quedat fora, tot i que hi ha 14 vacants. En aquest cas, es concertaran cinc grups (165 places) a Barcelona i el Vallès Occidental, o es podran seguir els estudis a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

El conseller va insistir que la situació viscuda ha estat «excepcional» amb un 23% d’increment de les sol·licituds a l’FP de grau mitjà i del 17% al grau superior. En concret i pel que fa al grau mitjà, el primer procés de preinscripció va acabar amb 12.611 aspirants que no van obtenir plaça als estudis demanats, d’aquests 3.700 no es van acabar matriculant. Davant d’això, Educació va obrir un procés extraordinari a principis de setembre amb 6.152 places provinents de la creació de nous grups però també de l’augment de ràtios i de les vacants existents.

De les 12.611 que van quedar sense plaça al juliol, 3.592 han tornat a demanar plaça en el procés extraordinari del setembre i, d’aquestes, 2.974 han obtingut plaça. Encara queden però 618 alumnes «prioritaris», que ja l’havien demanat en el procés ordinari, sense plaça allà on havien demanat. Cambray va assegurar que aquestes xifres són similars «o fins i tot inferiors» a les de cursos anteriors, ja que ha dit que l’any passat fins a 10.000 alumnes no van obtenir plaça en l’opció desitjada.

Dos cicles formatius de grau mitjà han concentrat el 32,6% de les sol·licituds: Cures d’Auxiliar d’Infermeria i Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Els primers estudis concentren el 20% de les sol·licituds i dels 618 que continuen sense la plaça que volien, 264 són d’aquest cicle. Pel que fa a Sistemes Microinformàtics, ha concentrat el 12,6% de les sol·licituds i 54 alumnes no hi han accedit, tot i que hi ha 44 vacants al sistema.

El conseller va reconèixer que hi ha «marge de millora» després de l’experiència d’enguany. En aquest sentit, González Cambray va anunciar noves mesures que s’aplicaran el curs vinent. La primera és garantir que tots els alumnes de quart d’ESO que vulgui cursar un grau mitjà tindrà plaça en la família professional que hagi escollit. «Això no s’havia garantit mai», va destacar.

Es revisaran la catalogació dels centres de complexitat

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, va anunciar ahir que el curs vinent encarregaran un nou estudi per revisar la catalogació dels centres de complexitat incorporant les dades de la pandèmia. L’objectiu és no esperar als quatre anys habituals per fer la nova revisió sinó fer-la el curs vinent i amb dades «fins a finals del 2020» va dir Cambray que, d’altra banda, va explicar que el plantejament per assolir la gratuïtat del 0-3 passa per aportar més diners a les escoles bressol municipals i subvencionar les privades «posant l’accent» en l’alumnat vulnerable.