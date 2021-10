Girona és l’única província de Catalunya on pugen els accidents de trànsit mortals. En concret s’ha passat de 22 víctimes el 2019 a 25 aquest any. Això representa un creixement del 13,6% de la mortalitat a les carreteres gironines.

En canvi, la demarcació de Tarragona seguida de la de Barcelona és que la que registra més reducció de víctimes mortals respecte a fa dos anys. En concret, a Tarragona els morts per accident de trànsit baixen un 51,5% en aquests nou mesos del 2021 (16 morts enguany i 33 el 2019) i a Barcelona, un 40% (36 morts enguany i 60 el 2019).

El Servei Català de Trànsit (SCT) per la seva banda, comptabilitza fins al 30 de setembre, 98 persones mortes en 92 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Això representa que més d'un quart de les víctimes mortals de Catalunya han patit el sinistre viari a Girona.

Els accidents mortals de la província s’han concentrat sobretot a les comarques del Gironès (7), i la Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà (5 morts cadascuna).

Per altra banda, cal destacar que aquest mes de setembre, només s’ha registrat una víctima mortal per accident de trànsit. El sinistre va succeir el dia 21 de setembre a Saus quan la conductora d'un cotxe va morir en una sortida de via a la GI-623. La víctima era una veïna de Sant Mori i tenia 86 anys.

Els mesos d’estiu en canvi havien estat molt negatius a Girona, només a l’agost van perdre la vida sis persones després de patir un sinistre viari a la xarxa interurbana de la demarcació.

Alerta amb els motoristes

Pel que fa a col·lectius vulnerables, han mort onze persones des de principis d'any a Girona. Es tracta de sis motoristes, quatre vianants i un ciclista.

Els motoristes són el col·lectiu més castigat pels accidents vulnerables a la província de Girona i de fet, és l'únic grup d’usuaris que no baixa la sinistralitat. En aquest territori en aquests moments, un de cada quatre morts d'accident és un motorista.

Davant d‘aquesta casuística, el Servei Català de Trànsit continua demanant més percepció del risc i consciència de la mateixa fragilitat als motoristes, ciclistes i vianants, així com respecte i col·laboració a la resta d’usuaris.

El SCT posa en marxa periòdicament mesures i accions de protecció cap a aquests col·lectius. I de fet ha engegat recentment una campanya per intentar frenar-la.

Des de principis d'any a Catalunya han mort 98 persones en 92 accidents de trànsit, això suposa un descens del 27,9% en el nombre de víctimes mortals respecte al 2019.

El 30% són col·lisions frontals

Els accidents mortals amb més d’un vehicle implicat continuen sent majoritaris i representen el 78,2% del total de sinistres, atès que 72 dels 92 accidents ho han estat. Quant a la tipologia dels accidents, convé destacar que enguany les col·lisions frontals representen el 30% dels accidents mortals (28 del total de 92 sinistres), mentre que el 2019 eren el 24% (31 de 129).

En la radiografia de la sinistralitat d’enguany, cal subratllar també la reducció registrada en els morts en turismes, que han passat de 65 al 2019 a 40 aquest any, un descens del 38,5%.

Si analitzem l’accidentalitat d’enguany per tipus de dia de la setmana, s’observa que 51 de les 98 víctimes mortals registrades fins al 30 de setembre, un 52%, han perdut la vida en dies feiners.

Per franja d’edat, convé destacar que la franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d’accidents és la de 35 a 44 anys, en concret amb 24.