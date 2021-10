La pandèmia del coronavirus ha frenat a tot el món la donació i trasplantaments d’òrgans, però a Espanya, que és líder en aquest camp des de fa tres dècades, aquesta tendència s’ha notat menys. Segons les dades aportades recentment pel Ministeri de Sanitat, les donacions efectives de medul·la òssia s’han multiplicat per set durant els últims deu anys. En els primers vuit mesos del 2021, de fet, el nombre de donants registrats va ascendir a 19.268, un 9% més que l’any anterior.

Un fet similar es produeix a la província de Girona, tot i que a menor escala. Segons dades del registre de donants de medul·la òssia d’Espanya (REDMO), durant els primers vuit mesos d’aquest 2021 s’han efectuat cinc donacions, dues més que en tot l’any passat. Aquest augment de la donació efectiva està directament relacionat amb dos fets fonamentals: l’augment dels donants voluntaris inscrits al REDMO i la seva millora qualitativa.

Des del gener i fins al 31 d‘agost de 2021 s’han inscrit 4.901 nous donants voluntaris catalans al REDMO, un augment del 19,1% si es compara amb el mateix període de 2020 (4.114). Respecte al 2019, però, encara estan per sota (5.637), motiu pel qual s’han de seguir reforçant les campanyes de conscienciació social, principalment entre els joves.

D’altra banda, la millora de les tipificacions HLA ha facilitat els processos de cerca dels possibles donants. A més, la incorporació d’un perfil de donant més jove, de 18 a 40 anys, i amb cada vegada més presència d’homes, tot i ser encara minoritaris, ha millorat la seva elegibilitat. Cal recordar que el perfil de donant home d’entre 18 i 40 anys es relaciona amb millors resultats posttrasplantament, és el més sol·licitat pels equips de trasplantament i, en conseqüència, té més possibilitats de convertir-se en donant efectiu. Per aquest motiu, des de Salut s’insisteix en la necessitat de promoure la donació en aquest segment poblacional.

Cal recordar que des del 2018 es va reduir quinze anys l’edat per a ser donant de medul·la òssia i el topall es va situar en quaranta anys. Aquesta reducció de l’edat màxima respon al fet que, en un 90% dels casos, els trasplantaments de medul·la òssia no emparentats es fan amb persones menors de 40 anys, perquè els resultats clínics són millors.

Augment des del 2016

Retornant a l’anàlisi de la província de Girona, cal destacar que l’augment més destacat comença a produir-se a partir del 2016. Des del 2003 fins llavors només n’hi havia hagut una d’anual fins que van començar a créixer; de tal manera que el 2019 es va arribar a multiplicar per set la dada de quatre anys enrere. La pandèmia de la covid-19, en ple 2020, va fer reduir les donacions però aquest any estan remuntant malgrat que la covid-19 ha seguit causant un fort impacte sanitari.

El fet que en vuit mesos s’hagin assolit les cinc donacions mostra que la pandèmia no ha frenat el ritme exponencial de creixement en el nombre de col·lectes, és a dir, de donants registrats en el REDMO que han resultat compatibles amb un pacient i han fet la donació efectiva.

Actualment, el REDMO està format per tots els registres nacionals, disposa de més de 39 milions de donants -incloses les unitats de sang de cordó umbilical-, entre els quals es fan les cerques internacionals per a qualsevol pacient que ho necessiti.

La mitjana d’edat de les persones inscrites és de 33 anys i el 53% dels donants que componen el registre són menors de 40 anys. En els donants incorporats al llarg del 2021, la mitjana d’edat es redueix fins als 28 anys. No obstant això, només el 36% dels donants registrats són homes, enfront d’un 64% de dones. Aquesta dada contrasta amb el fet que, de cada deu donants efectius, set són homes, la qual cosa posa de manifest la importància d’atreure donants homes.

Noves campanyes

Amb motiu del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, el 18 de setembre passat, l’Organització Nacional de Trasplantaments, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i les disset coordinacions autonòmiques de trasplantaments rellancen la campanya Un match × una vida, que pretén fomentar la donació de medul·la i atreure donants potencials d’entre 18 i 40 anys, especialment homes, per ajudar a arribar als 500.000 donants inscrits en el REDMO.

Els hospitals catalans han realitzat, entre els mesos de gener i agost de 2021, 81 trasplantaments de progenitors hemopoètics de donants no emparentats, un 15,7% més que el mateix període de l’any 2020 (70).