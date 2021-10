La Universitat de Girona té programada per aquesta tarda una reunió de la seva Comissió de Política Lingüística que, després d’escoltar la ponència presentada pel vicerector de Qualitat i Transparència Pepus Daunis, votarà l’aprovació del Pla de Llengües de la UdG (2021-2025). Una cita que arriba destensada per la decisió d’ahir del Govern de «flexibilitzar els criteris d’acreditació del nivell B2 en terceres llengües en els graus universitaris». El requisit de tenir el B2 - l’equivalent, per exemple, en anglès, seria el First Certificate - havia generat molta polèmica a la UdG, sobretot a la facultat de Dret, perquè havia impedit graduar-se a bastants estudiants que, el passat mes de juny, van organitzar una protesta al rectorat.

La decisió d’ahir del Govern, a través d’un decret que haurà d’acabar ratificant el Parlament, va convèncer al Consell d’Estudiants de la UdG, però no als promotors de les protestes del juny que, ja des d’abans de la decisió del govern d’ahir, tenen previst tornar a organitzar una protesta aquest matí a dret.

El decret aprovat ahir pel govern determina que els estudiants que «iniciïn els estudis de grau en una universitat catalana el curs 2021-2022 i posteriors ha d’assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera», però, recollint un acord del passat mes de març de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, donarà marge a les diferents universitats perquè «estableixi els criteris per a l’acreditació i la demostració dels coneixements i les competències en terceres llengües dels estudiants de grau». Una postura que aprofitarà avui la UdG per explicar com «facilitarà» als seus estudiants complir amb el requisit d’acreditar conèixer una tercera llengua abans de graduar-se.

El decret d’ahir del Govern va agradar al Consell d’Estudiants de la UdG recordant que «des del Consell d’Estudiants sempre ens hem posicionat a favor de la moratòria del requisit del B2 escoltant la veu dels estudiants i ho hem lluitat en els diferents òrgans», però, en canvi, no va fer el pes als organitzadors de la protesta del juny perquè entenen que el decret no afecta la UdG perquè aquesta té posat el requisit en les memòries d’estudis com els de Dret.