La Policia Nacional ha detingut dues dones a Girona per estafar amb la venda de gossos de raça a Internet.

La víctima que va denunciar els fets resideix a Gran Canària i va comprar-los un suposat Doberman per 450 euros, un ca que mai va rebre.

Les estafadores a més, segons la policia, van utilitzar diverses plataformes "en línia" per dificultar la investigació policial i facilitar-los l'anonimat.

L'operació policial va començar a principis del mes de setembre després de la denúncia de la víctima. Aquesta va contactar via WhatsApp amb les presumptes estafadores des de Las Palmas de Gran Canària en veure un anunci de la venda d'un gos de raça Doberman per 450 euros en una coneguda web de compravenda i després de donar-li confiança, la víctima els va fer una transferència bancària.

Com que no va rebre l'animal després del pagament i intentar contactar novament amb les presumptes venedores de manera reiterada i no obtenir-ne resposta, va decidir denunciar els fets al CNP a la seva ciutat.

Després de les oportunes gestions per part de Policia Nacional de Las Palmas de Gran Canària, van poder localitzar les responsables a la província de Girona.

Claus compartides

A partir d'aquí és quan els agents de Girona van començar a treballar i es van coordinar amb els canaris. Realitzades diverses gestions, els agents van esbrinar que una de les autores va facilitar a la seva companya les seves claus d'accés a la banca en línia. Per així poder operar totes dues amb el mateix compte i d'aquesta manera no es podia vincular l'anunci de la pàgina web amb el titular del compte bancària on es va realitzar l'ingrés de diners.

Per aquest fet, es va localitzar a la segona implicada a Mataró, però finalment se la va detenir a Girona.

En aquesta investigació hi han participat el Grup de Delictes Tecnològics de Las Palmas de Gran Canària juntament amb el Grup de Delinqüència Especialitzada i Violenta de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona.

Alerta amb les compres on-line

Aquests delictes a través desconegudes plataformes de compravenda tenen cada cop més repercussió ciutadana, alerta la Policia Nacional. Demanen que la ciutadania tingui precaució a l'hora d'usar les plataformes en línia de compravenda de productes, ja que són usades sovint per estafadors que aconsegueixen enganyar les víctimes perquè realitzin l'avançament d'un producte, que finalment mai envien.