La doctora Carme Valls i Llobet va inaugurar ahir el curs a les facultats d’Infermeria i Medicina amb una lliçó sobre els «Biaixos de gènere a la Medicina», en un acte que va comptar amb els degans de les facultats, Carme Bertran i Joan San respectivament, i de la vicerectora Laura Vall-llosera. Endocrinòloga, i especialista en la perspectiva de gènere en la medicina, Carme Valls va parlar sobre com molts estudis sobre la covid no han tingut en compte les diferències entre homes i dones o sobre la falta de més estudis sobre el dolor provocat per la menstruació.