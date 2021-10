Adif preveu restablir la circulació ferroviària per les dues vies del tram de Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella (Selva) abans del primer tren d'aquest dijous al matí. Des d'aquest dilluns els operaris hi han estat treballant per aconseguir recuperar la normalitat en el servei arran de la caiguda d'un arbre de grans dimensions a les vies. El dilluns a les quatre de la tarda un comboi va frenar després de trobar-se la via taponada per l'arbre just abans d'arribar a l'estació de Sils. El tronc feia uns 25 metres d'alçada i 95 cm de diàmetre. La caiguda va provocar danys greus en el sistema d'electrificació de les dues vies i en una d'elles es va desfalcar un pal de suport.

El dilluns a la tarda un tren va topar amb un arbre que havia caigut a la via poc abans d'arribar a l'estació de Sils (Selva). Aquest accident va provocar 12 ferits lleus dels 250 passatgers que hi havia. A més, l'arbre va generar una important destrossa en les vies que va comportar el tall de la circulació ferroviària. L'arbre mesurava uns 25 metres d'alçada i 95 cm de diàmetre i va destrossar greument les dues vies, tot i que una va patir més danys que l'altre. En un cas, l'arbre va provocar la caiguda d'un pal de suport i va arrencar la base de formigó que l'aguantava. Va trencar els fils de contacte i la catenària al llarg de 500 metres. En l'altra via, menys afectada per l'incident, hi havia trencats diversos elements del sistema elèctric i afectacions a la catenària al llarg de 400 metres. Des del primer moment Adif va mobilitzar una vintena d'operaris per resoldre la incidència.

La prioritat dels tècnics era poder restablir el servei en la via en sentit Girona per garantir el servei en via única. La matinada del dimarts, sobre dos quarts de sis, es va poder recuperar el servei ferroviari. En aquella mateixa jornada es va començar a reparar la segona via, més afectada, amb la reposició del formigó i del pal. Aquest dimecres a la tarda, una vegada ja s'ha solidificat el formigó, s'ha començat a hissar el nou perfil de catenària i condicionar tota la instal·lació per tal que el primer tren del dijous ja pugui recuperar la normalitat del servei en els dos sentits de la marxa.