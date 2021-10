El creixement dels indicadors de contagi dels darrers dies està provocant que el nombre de casos augmenti lleugerament. On ja s’està començant a notar aquest repunt és als centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona. De fet, després de setmanes a la baixa, en aquests darrers set dies les visites a pacients amb coronavirus han augmentat. Tot i que el creixement és poc significatiu, experts i autoritats polítiques ja han alertat de possibles repunts.

Malgrat tot, la pressió assistencial als CAPs ha baixat molt i. Prova d’això és que Salut desactivarà la setmana que ve l’aplicació de seguiment i vigilància de símptomes STOP COVID19 CAT. L’eina es tanca de manera definitiva després d’un any i mig de funcionament i 1.600.000 descàrregues. La decisió s’ha pres després d’analitzar la situació pandèmica actual, on les necessitats de vigilància i seguiment de símptomes i activació de les emergències, que resolia inicialment l’aplicació, ja estan cobertes i consolidades per l’atenció primària i el 061. A diferència de quan va néixer STOP COVID19 CAT, la pandèmia cada vegada està més sota control i l’accés al sistema sanitari s’està estabilitzant, segons afirma Salut.

L’eina es tanca després d’haver activat en 4.900 ocasions el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per casos que requerien una assistència urgent, és a dir, per aquelles persones que reportaven els seus símptomes i empitjoraven de forma greu.

L’eina es va posar en marxa el 18 de març de 2020, quatre dies després de decretar-se l’estat d’alarma i el confinament domiciliari de tota la població. La posada en marxa de l’aplicació tenia com a objectiu principal permetre que la ciutadania pogués fer el seguiment i la vigilància dels símptomes associats a la COVID-19. També oferia informació clara i directa sobre la nova malaltia i com actuar. Era el moment de més incertesa i desconeixement de tota la pandèmia.

Nombre de crítics «sensible»

D’altra banda, la pressió assistencial als hospitals es manté bastant estable tot i que darrerament hi ha hagut algun repunt d’ingressats. A Catalunya ahir hi havia 91 crítics, quatre més en pocs dies. El cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, va afirmar ahir a Twitter que la xifra actual és «sensible» i que «si anem a pitjor, ho notarem». De moment, des de fa dues setmanes la xifra se situa entre els 87 i 97.