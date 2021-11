Les experiències traumàtiques al llarg de la vida són molt prevalents entre les persones que pateixen un trastorn psiquiàtric, especialment els trastorns depressius, d’ansietat, de personalitat (especialment el TLP), psicòtics i els trastorns per ús de substàncies. Els abusos sexuals, la negligència infantil o la violència masclista tenen un elevat impacte en la salut mental i afecten especialment les dones. Prova d’això és que la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, afirma que tres de cada quatre dones amb problemes de salut mental han estat víctimes de violència masclista en algun moment de la seva vida. És important, per tant, conèixer els diferents tipus d’experiències traumàtiques que més afecten les dones per tal de poder-los prevenir, detectar i abordar.

Aquesta problemàtica es tracta avui, de forma virtual i presencial, a la quarta jornada de violència masclista i salut mental que, per primera vegada, es fa a Girona. Amb el títol «Abordatges del trauma», uns 600 professionals assisteixen a ponències i taules rodones d’experts d’arreu de Catalunya a més del conseller de Salut, Josep Maria Argimon i altres autoritats polítiques.

Amb aquesta jornada, es pretén sensibilitzar els professionals i aprofundir en el coneixement sobre l’impacte de la violència masclista en les dones amb trastorns psiquiàtrics. «Al final es tracta d’una problemàtica bidireccional i que va en augment: per una banda, les dones amb problemes de salut mental són més susceptibles a patir aquest tipus de violència i, per altra banda, moltes situacions de violència acaben desembocant a un problema de salut mental», afirma la vicepresidenta de la SCPiSM, Gemma Parramon, qui afegeix que les conseqüències d’aquest «patiment» poden ser nefastes per a la víctima: «les dones presenten el doble de risc de patir malalties cardiovasculars i diabetis i, entre tres i quatre vegades més, risc de depressió i intents de suïcidi».

«Calen més recursos»

Per tot això, Parramon reclama més recursos al govern, tant per polítiques d’igualtat com per salut mental. «Gairebé cada setmana s’estan produint agressions a Catalunya en diferents punts, tant en grans ciutats com en pobles petits, està clar que hi ha un problema de base que s’ha d’erradicar i per això fan falta més recursos, sobretot per empoderar la dona», lamenta la vicepresidenta de la SCPiSM, qui apunta que «encara hi ha una gran part de la població que minimitza aquest problema i hauria de prendre més consciència», conclou.