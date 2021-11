Una residència d’Olot es va haver de desallotjar dissabte a la nit per una alarma d’incendis provocada pel fum d’una pizzeria propera. L’avís de la incidència es va rebre a dos quarts de 9 del vespre a la llar residència La Fageda, per a persones amb diversitat funcional. Dues dotacions de Bombers i de la Policia Local van evacuar la desena d’usuaris de l’equipament perquè l’alarma havia saltat. Finalment, es va comprovar que la causa no era cap foc, sinó el fum d’una pizzeria que s’escolava dins l’edifici.