La Regió Sanitària de Girona ha posat en funcionament la Unitat de Trànsit per acompanyar les persones transgènere. Es tracta d'una unitat multidisciplinària que vol atendre les necessitats que té el col·lectiu ja siguin infants, adolescents o adults en el trànsit de gènere i que comprèn disciplines mèdiques, quirúrgiques, psicològiques i socials. Es preveu que s'atenguin entre 120 i 150 persones a l'any, que fins ara es derivaven a la de Barcelona. La regió gironina és la cinquena en posar en funcionament aquesta unitat i es preveu que el 2022 s'obri una unitat a Sabadell i properament també es faci el mateix en les regions sanitàries metropolitanes nord i sud.

Les persones transgènere tenen una nova unitat de suport i acompanyament a la Regió Sanitària de Girona amb la posada en funcionament de la Unitat de Trànsit. Es tracta d'una unitat multidisciplinària que acompanya les persones que decideixen canviar-se de gènere a nivell "biomèdicosocial", tal com ha detallat el coordinador de la Unitat de Trànsit de Girona, Gerard Minovas. De fet, en aquesta unitat hi treballen professionals de l'àmbit sanitari com ara ginecòlegs, endocrins o pediatres, treballadors socials i psicòlegs.

La idea és que els treballadors d'aquesta unitat "acompanyin" a les persones trans des del moment en què decideix fer el trànsit de gènere. Minovas ha destacat que la intenció d'aquesta unitat territorialitzada és "despatologitzar" el procés que viu el col·lectiu. Minovas ha destacat que "quan una persona ha d'anar a Barcelona dona la sensació que ha de rebre un tractament molt personalitzat". Per això és important oferir una "atenció més personalitzada i donar una sensació de proximitat".

En aquest sentit, diverses persones del col·lectiu trans han agraït el nou servei de la Regió Sanitària de Girona. Aproximadament 120 persones a l'any es derivaven a la unitat que hi havia a Barcelona, que es va estrenar el 2016. Una de les persones que van derivar a Barcelona és la Vanesa. En el seu cas, va decidir fer el canvi de gènere als 18 anys. Una vegada va començar el procés, la Vanesa va traslladar-se a Barcelona perquè "en aquell temps veure una persona trans pel carrer no estava ben vist" a Girona.

La Vanesa explica que si hagués existit una Unitat de Trànsit a Girona "hagués estat més còmode" i possiblement l'acompanyament piscològic l'hauria ajudat a superar totes les discriminacions que va patir al llar del trànsit de gènere. Per això ha animat a totes les persones que vulguin començar el procés que es dirigeixin a aquesta unitat.

Accés directe des del metge o per correu

L'accés a la unitat serà per derivació directe per part dels professionals sanitaris de medicina familiar quan aquests sol·licitin accedir-hi. El servei també compta amb un correu electrònic a través del qual les persones que vulguin dirigir-s'hi podran sol·licitar-ho sense haver d'anar al metge de família.

En aquesta primera visita, es farà una entrevista per recollir la informació necessària de cada cas i així focalitzar l'atenció de la forma més personalitzada possible. La unitat es reunirà cada dijous a les consultes del centre sanitari del Güell, a la ciutat de Girona. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, quan les persones expressin la voluntat d'operar-se, se'ls informarà de tots els processos que poden fer a l'hospital Josep Trueta de Girona o se'ls redirigirà als de Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Clínic, que son els tres centres autoritzats per Servei Català de la Salut. Malgrat tot, si una persona no vol fer-se cap operació, podrà seguir rebent l'atenció necessària de la unitat, ja que els professionals no veuen la cirurgia com un pas necessari per formar part del col·lectiu trans.

La Unitat de Trànsit també està enfocada a menors d'edat que vulguin fer el trànsit de gènere. En aquest cas, caldrà una autorització dels progenitors per rebre l'atenció d'aquest servei. La mare d'un menor trans i també vicepresidenta del Consell Municipal LGTBI de Girona, Anna Tortosa, ha destacat la importància d'aquest nou servei.

Tortosa ha recordat que "la primera atenció és essencial" perquè els pares rebin tota la informació i acompanyament necessari per entendre les necessitats dels fills. Per això ha destacat la importància de l'obertura d'aquest servei a Girona. En el seu cas, fa sis anys no va trobar una resposta satisfactòria a l'atenció primària i va contactar amb una sexòloga, que li va recomanar anar a la Unitat de Trànsit de Barcelona. A partir d'aquí, la mare i l'infant van rebre l'acompanyament piscològic i mèdic necessari per afrontar el trànsit.

Calen més recursos

Per altra banda, la Laia i l'Àlex també han remarcat la importància de tenir aquest servei a Girona. L'Àlex, un home trans no binari, ha afegit que caldria que Salut estengués aquesta unitat a altres punts de Girona per facilitar l'atenció a qualsevol persona que vulgui iniciar el procés de trànsit.

La Laia també ha demanat més recursos a les administracions per part del govern espanyol i català que ajudin als professionals a fer la feina en millors condicions. "Els treballadors de l'àmbit sanitari fan molt més del que haurien de fer per la manca estructural de recursos econòmics i tècnics", ha destacat la Laia.