Experts en addiccions han remarcat recentment que el botellon no és només un assumpte d’ordre públic, sinó que s’ha d’abordar com un problema de salut pública, amb conseqüències importants en adolescents, i han exigit que s’augmenti el preu de l’alcohol per reduir-ne el consum.

«Cal ser conscients que, més enllà d’un problema de civisme relatiu per la forma amb què estan consumint, és el consum en si mateix al qual, com a societat, hem de parar esment i elaborar una resposta», assenyala el coordinador de consultes externes del servei de psiquiatria d’IMQ Amsa a Bilbao, Javier Goti.

«Cal defugir aquesta percepció segons la qual el consum regular és un ritu de pas, innocu i sense conseqüències per al menor», ha afegit Goti. Tot i que la desescalada de restriccions per la covid-19 ha portat a un increment del consum d’alcohol al carrer, el fenomen dels botellons «no és nou».

«Les darreres dues dècades, les enquestes que recullen hàbits de consum de la població entre 14 i 18 anys mostren una certa estabilitat», sent l’alcohol la substància addictiva més freqüent i la percebuda com de menor risc, i en uns nivells de consum «que no s’ha modificat».

Tres mesures clau

D’altra banda, el vicepresident de Socidrogalcohol, Hugo López, assenyala tres mesures que s’han demostrat efectives a altres països: encarir via impostos l’alcohol o fixar un preu mínim per gram; limitar la publicitat directa o indirecta; i disminuir l’accessibilitat, només oferint aquestes begudes «a botigues determinades i amb horaris determinats». Afegeix que, d’aquesta manera, «no cal inventar res nou».