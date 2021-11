Tot i que estem en plena temporada baixa per als hotels de la Costa Brava, hi ha part del sector que espere amb candeletes el pont de desembre i les festes de Nadal. La majoria de visitants són del país -de Barcelona i Madrid sobretot- i de moment, malgrat l’increment de contagis de covid, segueixen amb els seus plans. Els que si han notat cancel·lacions, expliquen fonts del sector, són hotels que havien de rebre alguns viatgers internacionals, sobretot del Regne Unit o Alemanya. La nova onada de la pandèmia està començant a encendre les alarmes. Hi ha preocupació, si bé la majoria confia que els alts nivells de vacunació i el passaport covid ajudaran a mantenir l’activitat.

El president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Antoni Escudero espera que la nova variant «no incrementi els riscos» i que no s’hagi de tornar a fer passes enrere. «Confiem que això no passi i que només sigui un problema amb els que no es volen vacunar».

L’hostaleria gironina assegura que està «preparada» per començar a treballar amb el passaport covid. A més, asegura que «no caldrà» contractar més personal per poder donar compliment a aquesta mesura. Escudero, explica que es tracta d’una aplicació «molt senzilla» que els bars i restaurants de la demarcació ja tenen i que no comportarà un extra de feina «gaire gran».

Escudero es mostra «satisfet» que tiri endavant el certificat covid tot i que lamenta que arribi tard. «Ja ho vam demanar nosaltres quan es parlava de restriccions de tancaments», recorda el president de la FHCG.

Normalitat, l’any 2023

Malgrat que les coses des d’un punt de vista local han millorat, Escudero ha tornat a insistir en la idea que fins el 2023 no es recuperarà la normalitat prepandèmica, especialment per la falta de turistes que hi ha a la demarcació de Girona. «Quan ho vam dir la gent es va posar les mans al cap, però si tot va bé fins el 2023 no esperem que torni a la normalitat que teníem abans de la crisi», va remarcar.

En aquest sentit, Escudero recorda que el turisme local «pot assumir una part de l’oferta» però que les comarques de Girona necessiten «el plus que dona el turisme estranger i que no està volant». Per això, dona per fet que aquest l’estiu del 2022 els touroperadors no treballaran al mateix ritme que ho van fer el 2019.

Pernocatacions

Després d’un 2020 nefast, al llarg del 2021 s’ha notat una recuperació notable, si bé lluny encara d’un 2019 que va marcar molts rècords en el sector. Les últimes dades de pernoctacions hoteleres als hotels gironins -corresponents al mes d’octubre- indiquen que gairebé van quadruplicar les dades d’octubre de 2020, passant de 171.331 a 666.976. Tanmateix, la xifra es troba encara lluny d’octubre de 2019 quan, encara sense pandèmia, els establiments hotelers gironins van arribar a les 981.407 pernoctacions. De tota manera, pel que fa a turisme nacional -tant espanyol com català- la xifra d’aquest octubre ha millorat la de 2019. Fa dos anys els hotels gironins van registrar 199.624 pernoctacions de clients nacionals, mentre que aquest octubre han sigut 252.495, un 26,5% més. Per contra, la xifra de turisme estranger aquest octubre, 414.481, es troba lluny dels 781.783 de fa dos anys.En resum, les xifres d’octubre de 2021 milloren en un 390% les de 2020, però són un 32% pitjors que les de 2019.

Vendes online a l’alça

Les vendes online de Costa Brava Verd Hotels fins al 31 d’octubre i a un mes de les festes de Nadal han superat els 20 milions d’euros. Els números aconseguit són gairebé idèntics a fa dos anys, un dels millors anys turístics de la història recent, destaquen. En alguns casos, fins i tot s’han millorat les xifres el 2019 perquè el preu mitjà dels hotels també ha augmentat. Segons el grup, les restriccions van tornar a incidir en el desenvolupament dels sectors del turisme i l’hosteleria, sobretot durant l’estiu, però amb la vacunació i les ganes de viatjar pel país s’han assolit xifres semblants al període pre-Covid.